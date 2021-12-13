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https://arabic.sputniknews.com/20211213/أرقام-مهمة-عن-الاقتصاد-السعودي-بعد-إقرار-الميزانية-الجديدة-1053890318.html
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ميزانية عام 2022، وبلغ حجم الإنفاق في الميزانية 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، وقدرت الإيرادات بمبلغ 1045... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:41+0000
2021-12-13T13:41+0000
2021-12-13T13:41+0000
انفوجرافيك
السعودية
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انفوجرافيك, السعودية, инфографика
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ميزانية عام 2022، وبلغ حجم الإنفاق في الميزانية 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، وقدرت الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 دولار).