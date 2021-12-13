أمير قطر يترأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية بالسعودية

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يترأس وفد بلاده الرسمي المشارك في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في الرياض".وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، قال إنه بدأ يلوح في الأفق في منطقة الخليج العربي بوادر انسجام سياسي إيجابي".وتمنى حمد بن جاسم أن يتجلى (الانسجام) بوضوح في القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي، وأن يكون لبنة لإعادة تأهيله وتجهيزه (مجلس التعاون الخليجي)، لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية.وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو، وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد.وتحتضن المملكة العربية السعودية، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام يوم غد الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة الرياض.
يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وفد بلاده الرسمي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي، غدا الثلاثاء في الرياض.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يترأس وفد بلاده الرسمي المشارك في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في الرياض".
سمو أمير البلاد المفدى يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. #قناpic.twitter.com/UV2AIuJNKD
وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، قال إنه بدأ يلوح في الأفق في منطقة الخليج العربي بوادر انسجام سياسي إيجابي".
وتمنى حمد بن جاسم أن يتجلى (الانسجام) بوضوح في القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي، وأن يكون لبنة لإعادة تأهيله وتجهيزه (مجلس التعاون الخليجي)، لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية.
وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو، وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد.
وتحتضن المملكة العربية السعودية، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام يوم غد الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة الرياض.