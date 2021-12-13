تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأرصاد-المصرية-تعلن-طقس-الثلاثاء-درجة-الحرارة-تصل-إلى-7-في-بعض-المناطق-1053907566.html
الأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق
الأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، لافته إلى أن الطقس بشكل عام معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T21:11+0000
2021-12-13T21:11+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/54/1045685408_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d53f34bbadef1ddb96a8ae3c323f621f.jpg
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى نهارًا والوجه البحري والسواحل الشرقية، وأن يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتوقعت الهيئة أن يسود غدا أجواء شتوية باردة ليلا على كافة أنحاء البلاد.ولفتت إلى أنه من المحتمل بنسبة (30: 40%) سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين.وكذلك تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة سقوط 30%.وكذلك توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا 20 وليلا 12، وأن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 18 نهارا و13 ليلا.وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء تصل نهارا إلى 26 درجة و16 ليلا، على أن تكون 21 نهارا في شمال الصعيد، و8 ليلا، وتصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد 28 نهارا، و11 ليلا في جنوب الصعيد.وسجلت مدينة كاترين أقل درجة حرارة صغرى غدا بـ7 درجات فقط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/54/1045685408_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d726abc932f45eb9c5954516ef282401.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق

21:11 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، لافته إلى أن الطقس بشكل عام معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى نهارًا والوجه البحري والسواحل الشرقية، وأن يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتوقعت الهيئة أن يسود غدا أجواء شتوية باردة ليلا على كافة أنحاء البلاد.
ولفتت إلى أنه من المحتمل بنسبة (30: 40%) سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين.
وكذلك تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة سقوط 30%.
وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى.
وكذلك توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا 20 وليلا 12، وأن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 18 نهارا و13 ليلا.
وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء تصل نهارا إلى 26 درجة و16 ليلا، على أن تكون 21 نهارا في شمال الصعيد، و8 ليلا، وتصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد 28 نهارا، و11 ليلا في جنوب الصعيد.
وسجلت مدينة كاترين أقل درجة حرارة صغرى غدا بـ7 درجات فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTالدولار يرتفع متأثرا بتوقعات إغلاق الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات
22:06 GMTالأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل
21:51 GMT74 قتيلا و109 مفقود.. حاكم "كنتاكي" الأمريكية يعلن حصيلة ضحايا الأعاصير
21:37 GMTمصر... إحالة المتسبب في وفاة أربعة طلاب بحادث تصادم الشيخ زايد إلى المحكمة
21:31 GMTحركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي: "اعتداء سافر" وخطابه "تقسيمي وتحريضي"
21:30 GMTتركيا تقول إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج نطاق سلطتها في شرق المتوسط
21:12 GMTمسؤول مصري للموظفين: لا تمتنعوا عن تحليل المخدرات وإلا سيتم فصلكم
21:11 GMTالأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق
21:01 GMTمالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"
20:51 GMTالدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه خميس مشيط
20:44 GMT"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة
19:58 GMTالرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
19:56 GMTفيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش
19:51 GMTإيران عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات: مخلة بالأمن
19:50 GMTمشاورات ليبية لاختيار رئيس حكومة تسيير أعمال... من الأقرب لتولي المهمة؟
19:41 GMTريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"
19:30 GMTبعد حادث لبنان.. هل تقود اتهامات حماس لصدام جديد مع فتح؟
19:27 GMTهل ينجح الديمقراطيون الأمريكيون في تمرير مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي؟
19:09 GMTإيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
19:04 GMTإعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"