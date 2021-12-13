https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأرصاد-المصرية-تعلن-طقس-الثلاثاء-درجة-الحرارة-تصل-إلى-7-في-بعض-المناطق-1053907566.html

الأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق

الأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، لافته إلى أن الطقس بشكل عام معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

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وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى نهارًا والوجه البحري والسواحل الشرقية، وأن يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتوقعت الهيئة أن يسود غدا أجواء شتوية باردة ليلا على كافة أنحاء البلاد.ولفتت إلى أنه من المحتمل بنسبة (30: 40%) سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين.وكذلك تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة سقوط 30%.وكذلك توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا 20 وليلا 12، وأن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 18 نهارا و13 ليلا.وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء تصل نهارا إلى 26 درجة و16 ليلا، على أن تكون 21 نهارا في شمال الصعيد، و8 ليلا، وتصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد 28 نهارا، و11 ليلا في جنوب الصعيد.وسجلت مدينة كاترين أقل درجة حرارة صغرى غدا بـ7 درجات فقط.

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