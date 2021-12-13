الحكومة الألمانية تنتظر التحقق من امتثال مشروع "التيار الشمالي 2" لمعايير الطاقة الأوروبية

برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، إن الحكومة متفقة على التحقق من امتثال مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" للمعايير القانونية الأوربية للطاقة، مشيرا إلى أهمية الانتظار لحين الانتهاء من التحقق من المشروع من الناحية القانونية.ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" ( نورد ستريم 2).وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها تنتظر التحقق من امتثال مشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، بشكل قانوني لمعايير الطاقة الأوروبية.
برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، إن الحكومة متفقة على التحقق من امتثال مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" للمعايير القانونية الأوربية للطاقة، مشيرا إلى أهمية الانتظار لحين الانتهاء من التحقق من المشروع من الناحية القانونية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في وقت سابق، إن خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2" لا يتوافق مع التشريع الأوروبي ولذلك لا يمكن لألمانيا الموافقة عليه الآن.
ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" ( نورد ستريم 2).
وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.