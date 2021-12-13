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الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات
الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات
ردت الحكومة المصرية اليوم الاثنين على الأخبار المتداولة بشأن صدور قرار بإلزام التلاميذ في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا كشرط لدخولهم... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T18:27+0000
2021-12-13T18:27+0000
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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في مصر، إنه تواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من حقيقة ما تداولته وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات.وأضاف المركز في بيانه، المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، "أكدت الوزارتان أنه لا صحة"، لهذا القرار "وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية".وبحسب البيان "أوضحتا (الوزارتان) أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح".وناشدت الوزارتان أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.
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أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات

18:27 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Mohamed Elraaiتلاميذ وطلاب مدرسة في مصر
تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Mohamed Elraai
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ردت الحكومة المصرية اليوم الاثنين على الأخبار المتداولة بشأن صدور قرار بإلزام التلاميذ في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا كشرط لدخولهم امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في مصر، إنه تواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من حقيقة ما تداولته وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات.
وأضاف المركز في بيانه، المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، "أكدت الوزارتان أنه لا صحة"، لهذا القرار "وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية".
ونقل البيان عن الوزارتين تأكيدهما أنه "سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا".
وبحسب البيان "أوضحتا (الوزارتان) أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح".
وناشدت الوزارتان أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.
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