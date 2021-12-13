تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html
الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T19:58+0000
2021-12-13T19:58+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/26/1043172617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8751bb581d0e23fbcf63a95d0bb72209.jpg
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كشف في وقت سابق اليوم عما وصفها بـ "جملة من التدابير"، قال إنها ستعيد السيادة إلى الشعب التونسي.وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، للقاء أشرف فيه الرئيس قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء، قال إنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/26/1043172617_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_7055f0a04c6856fdfede89f20c217489.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022

19:58 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كشف في وقت سابق اليوم عما وصفها بـ "جملة من التدابير"، قال إنها ستعيد السيادة إلى الشعب التونسي.
وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، للقاء أشرف فيه الرئيس قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء، قال إنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.
وقال: "إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد". وتابع: "الدساتير ليست أبدية.. ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:44 GMT"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة
19:58 GMTالرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
19:56 GMTفيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش
19:51 GMTإيران عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات: مخلة بالأمن
19:50 GMTمشاورات ليبية لاختيار رئيس حكومة تسيير أعمال... من الأقرب لتولي المهمة؟
19:41 GMTريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"
19:30 GMTبعد حادث لبنان.. هل تقود اتهامات حماس لصدام جديد مع فتح؟
19:27 GMTهل ينجح الديمقراطيون الأمريكيون في تمرير مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي؟
19:09 GMTإيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
19:04 GMTإعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"
19:02 GMT"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا
18:54 GMTمتحدث العاصمة الإدارية: نستعد لاستقبال الحكومة المصرية و50 ألف موظف خلال أشهر... صور
18:52 GMTوزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"
18:47 GMTتشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
18:40 GMTوزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية
18:32 GMTواشنطن تؤكد لبغداد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا
18:27 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات
18:21 GMTمحلل سياسي يكشف حقيقة الصراع على رئاسة البرلمان العراقي وأبعاده
18:08 GMTالنائب العام السوداني يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت قرارات البرهان
18:05 GMTأمير قطر يترأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية بالسعودية