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المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تؤجل موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تؤجل موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية
أفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من الشهر الجاري. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:55+0000
2021-12-13T10:02+0000
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وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر الحالي".يتبع...
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العالم العربي

المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تؤجل موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية

09:55 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 10:02 GMT 13.12.2021)
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أفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر الحالي".
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