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https://arabic.sputniknews.com/20211213/بوتين-يطلع-جونسون-على-تقييم-الوضع-في-أوكرانيا-ويعتبر-التطوير-العسكري-من-قبل-الناتو-تهديدا-لروسيا-1053899691.html
بوتين يطلع جونسون على تقييم الوضع في أوكرانيا ويعتبر التطوير العسكري من قبل الناتو تهديدا لروسيا
بوتين يطلع جونسون على تقييم الوضع في أوكرانيا ويعتبر التطوير العسكري من قبل الناتو تهديدا لروسيا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أمثلة على نهج أوكرانيا لتقويض اتفاقيات مينسك، مشيرا... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T16:55+0000
2021-12-13T16:55+0000
أخبار روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين في هذا الصدد: "تم تقديم أمثلة محددة لنهج كييف المدمر الهادف لتقويض اتفاقيات مينسك، التي تعد أساسا لا بديل له في تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية".وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية تتعمد تفاقم الوضع على خط التماس، وتستخدم في منطقة النزاع [في دونباس] الأسلحة الثقيلة والطائرات الهجومية المسيرة التي تحظرها اتفاقيات مينسك".وأشار الرئيس الروسي إلى التطوير العسكري النشط للأراضي الأوكرانية من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.كما أكد بوتين على ضرورة البدء فورا في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية واضحة، تستبعد أي تقدم مستقبلي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها، وفي أوكرانيا في المقام الأول.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/بايدن-يقول-إنه-حذر-بوتين-من-أن-روسيا-ستدفع-ثمنا-باهظا-إذا-غزت-أوكرانيا-1053831258.html
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أخبار روسيا

بوتين يطلع جونسون على تقييم الوضع في أوكرانيا ويعتبر التطوير العسكري من قبل الناتو تهديدا لروسيا

16:55 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Алексей Никольский
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أمثلة على نهج أوكرانيا لتقويض اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن كييف تتعمد تفاقم الوضع على خط الاتصال وتستخدم أسلحة تحظرها اتفاقيات مينسك.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين في هذا الصدد: "تم تقديم أمثلة محددة لنهج كييف المدمر الهادف لتقويض اتفاقيات مينسك، التي تعد أساسا لا بديل له في تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية".
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
محادثات بوتين وبايدن
بايدن يقول إنه حذر بوتين من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا
11 ديسمبر, 23:32 GMT
وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية تتعمد تفاقم الوضع على خط التماس، وتستخدم في منطقة النزاع [في دونباس] الأسلحة الثقيلة والطائرات الهجومية المسيرة التي تحظرها اتفاقيات مينسك".
وأشار الرئيس الروسي إلى التطوير العسكري النشط للأراضي الأوكرانية من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.
كما أكد بوتين على ضرورة البدء فورا في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية واضحة، تستبعد أي تقدم مستقبلي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها، وفي أوكرانيا في المقام الأول.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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