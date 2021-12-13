https://arabic.sputniknews.com/20211213/بوريل-يستبعد-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1053877916.html

بوريل يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا

بوريل يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا

استبعد مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T09:47+0000

2021-12-13T09:47+0000

2021-12-13T09:47+0000

روسيا

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بروكسل - سبوتنيك. وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.وقال بوريل، "لن نتخذ أي قرارات محددة بشأن العقوبات اليوم. نحن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ندرس خيارات الرد المنسق. لكنني لا أتوقع اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة، اليوم".وأعرب بوريل عن اعتزامه تقديم الدعم القوي لأوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وقال إن الاتحاد الأوروبي وسيرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على روسيا، فيما يعمل الاتحاد الآن على بذل كل ما يمكن لمنع مثل هذا التطور للأوضاع".يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، مؤخراً، إلى ضرورة استئناف موسكو وكييف المحادثات بـ "صيغة نورماندي"، لتسوية الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.وفي وقت سابق، التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي السابق فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إضافة إلى الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، في السادس من حزيران/يونيو عام 2014، على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء على ساحل نورماندي، عام 1944.

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روسيا