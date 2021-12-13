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https://arabic.sputniknews.com/20211213/بوريل-يستبعد-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1053877916.html
بوريل يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا
بوريل يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا
استبعد مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:47+0000
2021-12-13T09:47+0000
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.وقال بوريل، "لن نتخذ أي قرارات محددة بشأن العقوبات اليوم. نحن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ندرس خيارات الرد المنسق. لكنني لا أتوقع اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة، اليوم".وأعرب بوريل عن اعتزامه تقديم الدعم القوي لأوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وقال إن الاتحاد الأوروبي وسيرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على روسيا، فيما يعمل الاتحاد الآن على بذل كل ما يمكن لمنع مثل هذا التطور للأوضاع".يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، مؤخراً، إلى ضرورة استئناف موسكو وكييف المحادثات بـ "صيغة نورماندي"، لتسوية الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.وفي وقت سابق، التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي السابق فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إضافة إلى الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، في السادس من حزيران/يونيو عام 2014، على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء على ساحل نورماندي، عام 1944.
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روسيا

بوريل يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا

09:47 GMT 13.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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استبعد مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.
بروكسل - سبوتنيك. وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.
وقال بوريل، "لن نتخذ أي قرارات محددة بشأن العقوبات اليوم. نحن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ندرس خيارات الرد المنسق. لكنني لا أتوقع اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة، اليوم".
وأضاف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن "هناك العديد من الموضوعات على جدول الأعمال (لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)، والأهم هو الوضع حول أوكرانيا".
وأعرب بوريل عن اعتزامه تقديم الدعم القوي لأوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وقال إن الاتحاد الأوروبي وسيرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على روسيا، فيما يعمل الاتحاد الآن على بذل كل ما يمكن لمنع مثل هذا التطور للأوضاع".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.
ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، مؤخراً، إلى ضرورة استئناف موسكو وكييف المحادثات بـ "صيغة نورماندي"، لتسوية الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.
وفي وقت سابق، التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي السابق فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إضافة إلى الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، في السادس من حزيران/يونيو عام 2014، على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء على ساحل نورماندي، عام 1944.
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