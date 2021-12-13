توجيه جديد من السيسي بخصوص قناة السويس

وحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أكد أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.وأوضح أن الرئيس المصري وجه بـ "تعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية".وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض "مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة".كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، وفقا للبيان، "الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير/ شباط القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية".ولفت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على "جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة".
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطويرها.
وحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أكد أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح أن الرئيس المصري وجه بـ "تعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض "مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة".
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، وفقا للبيان، "الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير/ شباط القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية".
ولفت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على "جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة".