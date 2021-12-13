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https://arabic.sputniknews.com/20211213/طبيبة-تحذرمن-تناول-المسكنات-عند-الشعور-بألم-مفاصل-حاد-1053879962.html
طبيبة تحذر من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد
طبيبة تحذر من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد
حذرت أليونا زغربنيفا، طبيبة أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة بموسك ، من أنه لا ينبغي تناول المسكن للآلام الحادة في المفاصل، والتي يمكن أن تشير إلى تطور النقرس. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:30+0000
2021-12-13T10:30+0000
2021-12-13T10:59+0000
مجتمع
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وأوضحت أن المظهر الكلاسيكي لهذا المرض هو ألم في إصبع القدم الأول، والذي عادة ما يتضخم ويصبح أحمر وساخنًا.أوصت الطبيبة في مثل هذه الحالات بالانتظار حتى انتهاء الألم دون استخدام المسكنات، إذ غالبًا ما تختفي النوبة الأولى للنقرس من تلقاء نفسها.وفقا لها، إذا أوقفت الألم بمساعدة الأدوية المضادة للالتهابات، فقد تبدأ في المستقبل فترة تفاقم المرض والتي تستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات.وأوضحت زغربنيفا على إذاعة موسكو تتحدث أنه "خلال هذا الوقت، ستستمر عمليات التمثيل الغذائي المضطربة في الجسم وستستمر القيمة الأساسية لحمض البوليك في الدم بالنمو".وأضافت أن النوبات ستتكرر فيما بعد في مفاصل أخرى. لذلك نصحت بعدم اللجوء إلى مسكنات الآلام، بل استشارة الطبيب على الفور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
طبيبة تحذر من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد 10:30 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 10:59 GMT 13.12.2021)
حذرت أليونا زغربنيفا، طبيبة أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة بموسك ، من أنه لا ينبغي تناول المسكن للآلام الحادة في المفاصل، والتي يمكن أن تشير إلى تطور النقرس.
وأوضحت أن المظهر الكلاسيكي لهذا المرض هو ألم في إصبع القدم الأول، والذي عادة ما يتضخم ويصبح أحمر وساخنًا.
أوصت الطبيبة في مثل هذه الحالات بالانتظار حتى انتهاء الألم دون استخدام المسكنات، إذ
غالبًا ما تختفي النوبة الأولى للنقرس
من تلقاء نفسها.
وفقا لها، إذا أوقفت الألم بمساعدة الأدوية المضادة للالتهابات، فقد تبدأ في المستقبل فترة تفاقم المرض والتي تستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات.
وأوضحت زغربنيفا على إذاعة موسكو تتحدث أنه "خلال هذا الوقت، ستستمر عمليات التمثيل الغذائي المضطربة في الجسم وستستمر القيمة الأساسية لحمض البوليك في الدم بالنمو".
وأضافت أن النوبات ستتكرر فيما بعد في مفاصل أخرى. لذلك نصحت بعدم اللجوء إلى مسكنات الآلام، بل استشارة الطبيب على الفور.