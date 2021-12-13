عون: استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطل العمل الحكومي والقضائي في لبنان

وقال عون خلال استقباله نقيبة المحامين في طرابلس على رأس وفد من النقابة: " الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت وتحتاج الى قرارات من الحكومة، علماً أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء".وشدد الرئيس عون على متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها لافتاً الى ان التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود.في مستهل اللقاء تحدثت النقيبة القوّال، فقالت:"في إثر كلِّ انتخاب نقابي، يأتي النقيبُ الجديدُ بمعية النقباء السابقين وأعضاءِ المجلس، إلى القصر الجمهوري لزيارة فخامة الرئيس، في تقليد يتجاوز الإطار البروتوكولي، كي يصير مناسبة لعرضِ الأوضاعِ المتعلقة بالمهنة في إيجابياتِها وسلبياتِها.واضافت:"من الإيجابيات أن النقابة، بعد تأخر عامٍ كامل فرضته دواعي التعبئة العامة المقررة لمواجهة جائحة كورونا، أجرت الانتخابات النقابية، فكان لنا في مطلع المئوية الثانية أول نقيبة مع تاء التأنيث، فعسى أن ينسحب هذا على الحياة السياسية والوطنية، فتُجرى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ويكون للمرأة فيها نصيبٌ وافر."
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن عدم انعقاد المجلس عطل العمل الحكومي.
وقال عون خلال استقباله نقيبة المحامين في طرابلس على رأس وفد من النقابة: " الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت وتحتاج الى قرارات من الحكومة، علماً أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء".
وشدد الرئيس عون على متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها لافتاً الى ان التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود.
في مستهل اللقاء تحدثت النقيبة القوّال، فقالت:"في إثر كلِّ انتخاب نقابي، يأتي النقيبُ الجديدُ بمعية النقباء السابقين وأعضاءِ المجلس، إلى القصر الجمهوري لزيارة فخامة الرئيس، في تقليد يتجاوز الإطار البروتوكولي، كي يصير مناسبة لعرضِ الأوضاعِ المتعلقة بالمهنة في إيجابياتِها وسلبياتِها.
واضافت:"من الإيجابيات أن النقابة، بعد تأخر عامٍ كامل فرضته دواعي التعبئة العامة المقررة لمواجهة جائحة كورونا، أجرت الانتخابات النقابية، فكان لنا في مطلع المئوية الثانية أول نقيبة مع تاء التأنيث، فعسى أن ينسحب هذا على الحياة السياسية والوطنية، فتُجرى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ويكون للمرأة فيها نصيبٌ وافر."