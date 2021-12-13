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فخر البحرية الأمريكية ممتلئة بالثقوب ومغطاة بالصدأ... صور
فخر البحرية الأمريكية ممتلئة بالثقوب ومغطاة بالصدأ... صور
كانت المدمرة الأمريكية الشبح DDG-1000 من طراز Zumwal ، والتي تم تشغيلها في عام 2016، مغطاة بالصدأ والبقع. لفتت بوابة درايف إلى الحالة المؤسفة للسفينة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:41+0000
2021-12-13T08:41+0000
رصد عسكري
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تظهر الصور المنشورة أن المدمرة قد غطاها الصدأ، كما أن بعض عناصر الكسوة قد تغير لونها أو سقطت بالكامل.ونقلت البوابة عن متحدث باسم البحرية الأمريكية: "إن الظروف القاسية التي يتم في ظلها إجراء الاختبارات تجعل مظهر سفننا أسوأ. ومع ذلك، فإن أفراد البحرية يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة التآكل".ويشير المقال إلى أنه تم إنفاق تسعة مليارات دولار على المدمرة. وأصبحت تكلفتها 4.4 مليار عند تشغيلها.وهذه ليست المرة الأولى التي تجذب فيها المدمرة USS Zumwalt انتباه الصحافة. هكذا، بعد شهر من انضمامها إلى الأسطول، تعطلت السفينة أثناء عبورها قناة بنما.تم بناء سفن Zumwalt في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011. تم إطلاق أول DDG-1000 في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وبعد ثلاث سنوات بدأ إدراج المدمرة في البحرية. في البداية، أرادوا بناء 28 سفينة من هذا الطراز، ولكن بعد ذلك تم تخفيض العدد إلى ثلاث. وتعتبر حاملة الطائرات زوموالت أحدث المدمرات في البحرية الأمريكية وهي قادرة على حمل أسلحة صاروخية.
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رصد عسكري

فخر البحرية الأمريكية ممتلئة بالثقوب ومغطاة بالصدأ... صور

08:41 GMT 13.12.2021
© Youtube / Gung Ho Vids
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كانت المدمرة الأمريكية الشبح DDG-1000 من طراز Zumwal ، والتي تم تشغيلها في عام 2016، مغطاة بالصدأ والبقع. لفتت بوابة درايف إلى الحالة المؤسفة للسفينة.
تظهر الصور المنشورة أن المدمرة قد غطاها الصدأ، كما أن بعض عناصر الكسوة قد تغير لونها أو سقطت بالكامل.
ونقلت البوابة عن متحدث باسم البحرية الأمريكية: "إن الظروف القاسية التي يتم في ظلها إجراء الاختبارات تجعل مظهر سفننا أسوأ. ومع ذلك، فإن أفراد البحرية يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة التآكل".
ويشير المقال إلى أنه تم إنفاق تسعة مليارات دولار على المدمرة. وأصبحت تكلفتها 4.4 مليار عند تشغيلها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجذب فيها المدمرة USS Zumwalt انتباه الصحافة. هكذا، بعد شهر من انضمامها إلى الأسطول، تعطلت السفينة أثناء عبورها قناة بنما.
تم بناء سفن Zumwalt في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011. تم إطلاق أول DDG-1000 في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وبعد ثلاث سنوات بدأ إدراج المدمرة في البحرية. في البداية، أرادوا بناء 28 سفينة من هذا الطراز، ولكن بعد ذلك تم تخفيض العدد إلى ثلاث. وتعتبر حاملة الطائرات زوموالت أحدث المدمرات في البحرية الأمريكية وهي قادرة على حمل أسلحة صاروخية.
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