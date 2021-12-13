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https://arabic.sputniknews.com/20211213/لحظة-تفجير-قنبلة-وزنها-نصف-طن-في-البحر-الأسود-فيديو-1053872734.html
لحظة تفجير قنبلة وزنها نصف طن في البحر الأسود... فيديو
لحظة تفجير قنبلة وزنها نصف طن في البحر الأسود... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر لحظة قيام وزارة الطوارئ الروسية بتفجير قنبلة تزن نصف طن في مياه البحر الأسود. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:31+0000
2021-12-13T07:31+0000
2021-12-13T07:31+0000
البحر الأسود
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يشار إلى أن القنبلة التي تم تفجيرها من طراز FAB-500 وتزن نصف طن وتعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، كما تمت عملية التفجير عبر التحكم عن بعد قبالة بلدة بيشانو بشبه جزيرة القرم.وتمت عملية التفجير بنجاح ووسط إجراءات تأمينية، حيث سببت القنبلة موجة عمودية شديدة مصحوبة بالأدخنة والغازات الناتجة عن الانفجار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحر الأسود
لحظة تفجير قنبلة وزنها نصف طن في البحر الأسود... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر لحظة قيام وزارة الطوارئ الروسية بتفجير قنبلة تزن نصف طن في مياه البحر الأسود.
يشار إلى أن القنبلة التي تم تفجيرها من طراز FAB-500 وتزن نصف طن وتعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، كما تمت عملية التفجير عبر التحكم عن بعد قبالة بلدة بيشانو بشبه جزيرة القرم.
وتمت عملية التفجير بنجاح ووسط إجراءات تأمينية، حيث سببت القنبلة موجة عمودية شديدة مصحوبة بالأدخنة والغازات الناتجة عن الانفجار.