https://arabic.sputniknews.com/20211213/مصر-إحالة-المتسبب-في-وفاة-أربعة-طلاب-بحادث-تصادم-الشيخ-زايد-إلى-المحكمة-1053908078.html

مصر... إحالة المتسبب في وفاة أربعة طلاب بحادث تصادم الشيخ زايد إلى المحكمة

مصر... إحالة المتسبب في وفاة أربعة طلاب بحادث تصادم الشيخ زايد إلى المحكمة

أمر النائب العام المصري مساء اليوم الإثنين إحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية حادث الاصطدام الذي تسبب في مصرع 4 طلاب الجمعة... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T21:37+0000

2021-12-13T21:37+0000

2021-12-13T21:37+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تمت إحالة المتهم إلى المحكمة بتهم إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت أربعة منهم ثلاثة أطفال.وتابع البيان: "كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة".وأضاف البيان: "دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".وأشارت بيان النيابة إلى أنها "أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة ستة شهور، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه وآخر أجرى التحريات حوله".وأضاف البيان، أن النيابة أقامت الدليل على المتهم من شهادة "الطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور ، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي".وانشغل الرأي العام المصري خلال الأيام الماضي بحادث تصادم مدينة الشيخ زايد، الذي وقع فجر الجمعة وأسفر عن وفاة 4 أشخاص، حيث اصطدمت بسيارتهم سيارة يقودها المتهم كريم الهواري، ابن رجل الأعمال المصري محمد الهواري، مما أدى لانقلاب السيارة الخاصة بهم، ووفاتهم في الحال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن