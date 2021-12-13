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وزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى
وزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده شهدت خلال الفترة الأخيرة إغلاق 21 مسجدا، بدعوى أنها كانت تشهد "مظاهر تطرف". 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:00+0000
2021-12-13T11:05+0000
فرنسا
مساجد
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قال الوزير الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن السلطات الفرنسية فتشت مؤخرا 99 مسجدا للاشتباه في انخراطها في أنشطة متطرفة.وذكر وزير الداخلية أن 21 مسجدا من بين هذه المساجد أغلقت، بينما يتواصل العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.وعبر دارمانان عن ترحيبه بإغلاق هذه المساجد، مشيرا إلى أن بلاده تشهد لأول مرة في تاريخها إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.يذكر أن فرنسا شهدت، خلال الفترة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين، بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" الذي تم تعريفه بأنه أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".ويتضمن القانون الدعوة لفرض رقابة على المساجد والجمعيات التي تديرها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
https://arabic.sputniknews.com/20210504/ارفعوا-أيديكم-عن-حجابي-صرخات-شابات-مسلمات-في-فرنسا-فيديو-1048877809.html
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فرنسا, مساجد

وزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى

11:00 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 11:05 GMT 13.12.2021)
© AFP 2021 / THOMAS COEXمسجد في فرنسا
مسجد في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS COEX
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده شهدت خلال الفترة الأخيرة إغلاق 21 مسجدا، بدعوى أنها كانت تشهد "مظاهر تطرف".
قال الوزير الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن السلطات الفرنسية فتشت مؤخرا 99 مسجدا للاشتباه في انخراطها في أنشطة متطرفة.
آية، 37 عاما، منقبة، تحتضن ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد حظر الحجاب في كوبنهاغن، الدنمارك 1 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2021
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وذكر وزير الداخلية أن 21 مسجدا من بين هذه المساجد أغلقت، بينما يتواصل العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.
وعبر دارمانان عن ترحيبه بإغلاق هذه المساجد، مشيرا إلى أن بلاده تشهد لأول مرة في تاريخها إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.
يذكر أن فرنسا شهدت، خلال الفترة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين، بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" الذي تم تعريفه بأنه أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويتضمن القانون الدعوة لفرض رقابة على المساجد والجمعيات التي تديرها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
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