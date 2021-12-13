وزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى

قال الوزير الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن السلطات الفرنسية فتشت مؤخرا 99 مسجدا للاشتباه في انخراطها في أنشطة متطرفة.وذكر وزير الداخلية أن 21 مسجدا من بين هذه المساجد أغلقت، بينما يتواصل العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.وعبر دارمانان عن ترحيبه بإغلاق هذه المساجد، مشيرا إلى أن بلاده تشهد لأول مرة في تاريخها إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.يذكر أن فرنسا شهدت، خلال الفترة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين، بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" الذي تم تعريفه بأنه أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".ويتضمن القانون الدعوة لفرض رقابة على المساجد والجمعيات التي تديرها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
وذكر وزير الداخلية أن 21 مسجدا من بين هذه المساجد أغلقت، بينما يتواصل العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.
وعبر دارمانان عن ترحيبه بإغلاق هذه المساجد، مشيرا إلى أن بلاده تشهد لأول مرة في تاريخها إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير.
يذكر أن فرنسا شهدت، خلال الفترة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين، بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" الذي تم تعريفه بأنه أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويتضمن القانون الدعوة لفرض رقابة على المساجد والجمعيات التي تديرها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.