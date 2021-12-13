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وزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"
وزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"
قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن اختبار فعالية اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، سيستغرق حتى ثلاثة... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T18:52+0000
2021-12-13T18:52+0000
أخبار روسيا
فيروس كورونا
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موسكو- سبوتنيك. وقال موراشكو، في مقابلة لقناة "روسيا-1"، اليوم الاثنين: "أعتقد أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع في الإجمالي، وهذا بشكل مبدئي".وفي وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، بأن المركز قام بعزل عينة من سلالة أوميكرون من الروس الذين وصلوا من الخارج.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحوّر الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
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أخبار روسيا, فيروس كورونا

وزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"

18:52 GMT 13.12.2021
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التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن اختبار فعالية اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، سيستغرق حتى ثلاثة أسابيع، مشددا على أن العمل على ذلك جار.
موسكو- سبوتنيك. وقال موراشكو، في مقابلة لقناة "روسيا-1"، اليوم الاثنين: "أعتقد أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع في الإجمالي، وهذا بشكل مبدئي".

وأضاف الوزير: "وفي الوقت الحالي، العمل جار، وتم وضع خطة للعمل، وبالطبع من المهم جدًا إجراء عدد كبير من الدراسات ومع بلازما الأشخاص الذين تم تطعيمهم، من أجل فهم التأثير المختلف، لمعرفة خصائص سلوك الفيروس، في زراعة الخلايا، كيف سيتصرف".

وفي وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، بأن المركز قام بعزل عينة من سلالة أوميكرون من الروس الذين وصلوا من الخارج.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحوّر الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
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