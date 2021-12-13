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3 أطعمة للإفطار تقلل مستويات الكوليسترول في الدم
3 أطعمة للإفطار تقلل مستويات الكوليسترول في الدم
يعد دقيق الشوفان الكامل من أفضل أطعمة الإفطار التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T06:06+0000
2021-12-13T06:06+0000
مجتمع
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يوصي خبراء بريطانيون بتناول المنتجات الثلاثة التالية على الإفطار كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.خبز الحبوب الكاملة: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يُفضل هذا النوع من الخبز على الخبز الأبيض. يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف الغذائية. وفقًا للخبراء، يجب على البالغين أن يسعوا جاهدين لاستهلاك ما لا يقل عن 30 غرامًا من الألياف يوميًا، فهي تتعارض مع الامتصاص النشط للكوليسترول عن طريق الأمعاء، ولكنها تعزز إفرازه في البراز، حسب موقع ميديك فوروم.الحبوب الكاملة أو النخالة: مصدر غني بالألياف وبالتالي فهي تساعد بشكل فعال في تقليل مستويات الكوليسترول. لخفض تركيز الكوليسترول الضار LDL، من المفيد تناول 5 إلى 10 غرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا.الشوفان: يحتوي دقيق الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان وهو فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول لأنه يرتبط بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الجهاز الهضمي ويساعد على تخلص الجسم منها عبر البراز.
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مجتمع

3 أطعمة للإفطار تقلل مستويات الكوليسترول في الدم

06:06 GMT 13.12.2021
© Photo / Pixabay / StockSnap فطور
فطور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / Pixabay / StockSnap
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يعد دقيق الشوفان الكامل من أفضل أطعمة الإفطار التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.
يوصي خبراء بريطانيون بتناول المنتجات الثلاثة التالية على الإفطار كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.
خبز الحبوب الكاملة: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يُفضل هذا النوع من الخبز على الخبز الأبيض. يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف الغذائية. وفقًا للخبراء، يجب على البالغين أن يسعوا جاهدين لاستهلاك ما لا يقل عن 30 غرامًا من الألياف يوميًا، فهي تتعارض مع الامتصاص النشط للكوليسترول عن طريق الأمعاء، ولكنها تعزز إفرازه في البراز، حسب موقع ميديك فوروم.
الحبوب الكاملة أو النخالة: مصدر غني بالألياف وبالتالي فهي تساعد بشكل فعال في تقليل مستويات الكوليسترول. لخفض تركيز الكوليسترول الضار LDL، من المفيد تناول 5 إلى 10 غرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا.
الشوفان: يحتوي دقيق الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان وهو فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول لأنه يرتبط بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الجهاز الهضمي ويساعد على تخلص الجسم منها عبر البراز.
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