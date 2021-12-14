أمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية "واس".من جانبها أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير البلاد يترأس وفد قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتحتضن المملكة العربية السعودية الدورة الـ42 لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة الرياض، وهذه هي القمة الأولى منذ إعلان المصالحة الخليجية مع قطر في مدينة العلا مطلع العام الجاري.
من جانبها أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير البلاد يترأس وفد قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحتضن المملكة العربية السعودية الدورة الـ42 لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة الرياض، وهذه هي القمة الأولى منذ إعلان المصالحة الخليجية مع قطر في مدينة العلا مطلع العام الجاري.