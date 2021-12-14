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https://arabic.sputniknews.com/20211214/إخلاء-عدد-من-المباني-في-وسط-لندن-بسبب-تسرب-للغاز-1053932831.html
إخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
إخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
أجلت شرطة وستمنستر في لندن، اليوم الثلاثاء، المواطنين من ميدان ليستر في وسط العاصمة البريطانية، كإجراء احترازي بعد الاشتباه في حدوث تسرب للغاز. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:04+0000
2021-12-14T15:04+0000
2021-12-14T15:04+0000
العالم
شرطة لندن
لندن
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لندن- سبوتنيك. وقالت قوة الشرطة عبر "تويتر": "وضعت الحواجز في ساحة ليستر بسبب الاشتباه في حدوث تسرب للغاز".وأضافت أن خدمات الطوارئ حاضرة وتدير الحادث، حيث أخلي عدد من المباني كإجراء احترازي، وأغلق الميدان أمام حركة المشاة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل أون لاين" أن الشرطة أجلت نحو 200 شخص من المنطقة. أغلق شارع كرانبورن في ظل جهود خدمات الإطفاء لمعالجة مصدر القلق الذي لم يتبين نوعه أو سببه حتى الآن.
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العالم, شرطة لندن, لندن
إخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
أجلت شرطة وستمنستر في لندن، اليوم الثلاثاء، المواطنين من ميدان ليستر في وسط العاصمة البريطانية، كإجراء احترازي بعد الاشتباه في حدوث تسرب للغاز.
لندن-
سبوتنيك
. وقالت قوة الشرطة عبر "تويتر": "وضعت الحواجز في ساحة ليستر بسبب الاشتباه في حدوث تسرب للغاز".
وأضافت أن خدمات الطوارئ حاضرة وتدير الحادث، حيث أخلي عدد من المباني كإجراء احترازي، وأغلق الميدان أمام حركة المشاة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل أون لاين" أن
الشرطة
أجلت نحو 200 شخص من المنطقة. أغلق شارع كرانبورن في ظل جهود خدمات الإطفاء لمعالجة مصدر القلق الذي لم يتبين نوعه أو سببه حتى الآن.