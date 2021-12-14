الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو

ونشرت وسائل إعلام سعودية، مقطعا مصورا قالت فيه إن مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، تمكنت من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.وحسب مقطع فيديو المداهمة، تم استدراج المقيم والقبض عليه، من خلال استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه.وكانت قوى الأمن الداخلي، في لبنان أعلنت السبت الماضي، ضبط شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية.وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر"، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن. ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.
وحسب مقطع فيديو المداهمة، تم استدراج المقيم والقبض عليه، من خلال استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه.
وكانت قوى الأمن الداخلي، في لبنان أعلنت السبت الماضي، ضبط شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية.
وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر"، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن. ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.