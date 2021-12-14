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الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو
الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو
تمكنت القوات الأمنية السعودية، من إلقاء القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبر عملية خادعة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:46+0000
2021-12-14T11:46+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت وسائل إعلام سعودية، مقطعا مصورا قالت فيه إن مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، تمكنت من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.وحسب مقطع فيديو المداهمة، تم استدراج المقيم والقبض عليه، من خلال استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه.وكانت قوى الأمن الداخلي، في لبنان أعلنت السبت الماضي، ضبط شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية.وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر"، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن. ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.
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أخبار السعودية اليوم

الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو

11:46 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED AL-SHAIKHالشرطة السعودية
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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تمكنت القوات الأمنية السعودية، من إلقاء القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبر عملية خادعة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية، مقطعا مصورا قالت فيه إن مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، تمكنت من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.
وحسب مقطع فيديو المداهمة، تم استدراج المقيم والقبض عليه، من خلال استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه.
وكانت قوى الأمن الداخلي، في لبنان أعلنت السبت الماضي، ضبط شحنة من أكياس البن كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة العربية السعودية مرورا بالمملكة الأردنية.
وأعلن الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي، في لبنان، "على تويتر"، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن. ونشر حساب قوى الأمن الداخلي، فيديو لعملية ضبط الحبوب الممنوعة في المملكة العربية السعودية.
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