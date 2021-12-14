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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الدوما-الروسي-ينتقد-تصريحات-مثيرة-للتوتر-من-جانب-أمين-عام-الناتو-1053943432.html
الدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
الدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، حديث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن مبادرة روسيا لحظر نشر... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:39+0000
2021-12-14T19:39+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تعليق أدلى به سلوتسكي للصحفيين حول تصريح الأمين العام لحلف الناتو بأن مبادرة روسيا لفرض حظر اختياري على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، واصفا إياه بـ"غير الجديرة بالثقة ".ورد سلوتسكي بأن تصريحات ستولتنبرغ تهدف بوضوح إلى زيادة التوترات ولا تُظهر بالتأكيد استعدادا للحوار، مضيفا أنه في نهاية المطاف، مثل هذا الموقف محفوف بأزمة صواريخ جديدة في "قارتنا الأوروبية المشتركة".ونوه سلوتسكي بأن موسكو - بمحض إرادتها - تعهدت في عام 2019 بالالتزام بمثل هذا الحظر في أعقاب انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الذي حدث نتيجة جهود الإدارة الأمريكية السابقة.وأضاف: "المحاولات التي لا تنتهي لإلقاء المسؤولية على روسيا بانهيار المعاهدة تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع ولا تساهم في التوصل لحلول بناءة، لا ينبغي اللعب بالنار".وحذر من أن السياق العام، في الوقت الراهن، بعيد كل البعد عن أن يكون "الأفضل" من حيث مراقبة التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم. ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى زعماء العديد من دول العالم، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، بما فيها أعضاء في حلف "الناتو"، اقترح من خلالها وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، ومناطق أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/لافروف-يعرب-عن-قلق-موسكو-إزاء-اعتزام-واشنطن-نشر-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-في-أوروبا-1050548515.html
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روسيا, العالم, الناتو

الدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"

19:39 GMT 14.12.2021
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ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، حديث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن مبادرة روسيا لحظر نشر الصواريخ، هدفه زيادة التوترات.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تعليق أدلى به سلوتسكي للصحفيين حول تصريح الأمين العام لحلف الناتو بأن مبادرة روسيا لفرض حظر اختياري على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، واصفا إياه بـ"غير الجديرة بالثقة ".
ورد سلوتسكي بأن تصريحات ستولتنبرغ تهدف بوضوح إلى زيادة التوترات ولا تُظهر بالتأكيد استعدادا للحوار، مضيفا أنه في نهاية المطاف، مثل هذا الموقف محفوف بأزمة صواريخ جديدة في "قارتنا الأوروبية المشتركة".
ونوه سلوتسكي بأن موسكو - بمحض إرادتها - تعهدت في عام 2019 بالالتزام بمثل هذا الحظر في أعقاب انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الذي حدث نتيجة جهود الإدارة الأمريكية السابقة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
لافروف يعرب عن قلق موسكو إزاء اعتزام واشنطن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا
27 أكتوبر, 11:07 GMT
وأضاف: "المحاولات التي لا تنتهي لإلقاء المسؤولية على روسيا بانهيار المعاهدة تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع ولا تساهم في التوصل لحلول بناءة، لا ينبغي اللعب بالنار".
وحذر من أن السياق العام، في الوقت الراهن، بعيد كل البعد عن أن يكون "الأفضل" من حيث مراقبة التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى زعماء العديد من دول العالم، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، بما فيها أعضاء في حلف "الناتو"، اقترح من خلالها وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، ومناطق أخرى.
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