https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-الجزائري-يجري-زيارة-عمل-إلى-تونس-تدوم-يومين-1053936528.html

الرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين

الرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين

يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل، إلى تونس تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T16:07+0000

2021-12-14T16:07+0000

2021-12-14T16:07+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_0:0:2330:1312_1920x0_80_0_0_8255ec0f439e32f14a02e9bf494c25f1.jpg

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الخميس: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".وأضاف البيان "تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به، إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما".من جهتها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس سعيد مع نظيره الجزائري، "تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين تونس والجزائر في كافة المجالات".وأضافت أن المكالمة تطرقت إلى الزيارة القادمة التي سيؤديها الرئيس تبون إلى تونس قريبا، دون تحديد موعدها.وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس" .ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي