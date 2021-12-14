تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-الجزائري-يجري-زيارة-عمل-إلى-تونس-تدوم-يومين-1053936528.html
الرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
الرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل، إلى تونس تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:07+0000
2021-12-14T16:07+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_0:0:2330:1312_1920x0_80_0_0_8255ec0f439e32f14a02e9bf494c25f1.jpg
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الخميس: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".وأضاف البيان "تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به، إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما".من جهتها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس سعيد مع نظيره الجزائري، "تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين تونس والجزائر في كافة المجالات".وأضافت أن المكالمة تطرقت إلى الزيارة القادمة التي سيؤديها الرئيس تبون إلى تونس قريبا، دون تحديد موعدها.وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس" .ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_85:0:2153:1551_1920x0_80_0_0_607c63000c63cc62b678d42949fcdb4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين

16:07 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبر
يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل، إلى تونس تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الخميس: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان "تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به، إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما".
من جهتها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس سعيد مع نظيره الجزائري، "تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين تونس والجزائر في كافة المجالات".
وأضافت أن المكالمة تطرقت إلى الزيارة القادمة التي سيؤديها الرئيس تبون إلى تونس قريبا، دون تحديد موعدها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس" .
ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور
15:31 GMT‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة