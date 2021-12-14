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https://arabic.sputniknews.com/20211214/السلطات-البريطانية-تتهم-غوغل-وآبل-بممارسة-أعمال-تشبه-الرذيلة-1053921432.html
السلطات البريطانية تتهم "غوغل" و"آبل" بممارسة أعمال "تشبه الرذيلة"
السلطات البريطانية تتهم "غوغل" و"آبل" بممارسة أعمال "تشبه الرذيلة"
اتهمت السلطات البريطانية كلا من شركتي "غوغل" و "آبل"، بممارسة بعض الأعمال التي قالت إنها تشبه الرذيلة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:39+0000
2021-12-14T11:39+0000
جوجل
شركة أبل
تطبيقات أبل
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وحسب "رويترز"، أكدت سلطات مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة أنها سستخذ إجراءات ضد شركتي آبل وغوغل.وقال رئيس هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه)، أندريا كوزيلي، اليوم الثلاثاء، إن شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين لديهما سلوك عمل "يشبه الرذيلة"، مبديا تخوفه من "أن يعاني ملايين الأشخاص في بريطانيا العظمى بشدة بسبب ذلك".وأكد المسؤول البريطاني أن الشركتين أنشأتا أنظمة بيئية قائمة بذاتها، وبالتالي يمكنها استغلال قوتها السوقية، وهو ما يتيح أمورا كثيرة، منها وضع أسعار أعلى للتطبيقات.وفي تقريرها المؤقت، ذكرت الوكالة أن أحد الاحتمالات يمكن أن يكون تمكين التبديل الأسهل بين هواتف آبل الذكية وأجهزة غوغل، دون فقدان الوظائف أو البيانات.بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحقق مما إذا كان بإمكان المستخدمين تثبيت التطبيقات من خلال خيارات أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل بلاي.وأكد القائمون على الأمر أنهم يرغبون في تقديم تقريرهم النهائي في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تريد تشديد قواعد العمل على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، عن طريق مراقبة الشركات بشكل أفضل في المستقبل وجعلها أكثر التزاما باللوائح.وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم قانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه) وقانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه)، وهي قوانين تهدف إلى استبدال إرشادات التجارة الإلكترونية الصادرة منذ أكثر من 20 عامًا.
https://arabic.sputniknews.com/20201213/هل-تطلق-آبل-محرك-بحث-جديد-لمنافسة-جوجل؟-1047500973.html
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جوجل, شركة أبل, تطبيقات أبل

السلطات البريطانية تتهم "غوغل" و"آبل" بممارسة أعمال "تشبه الرذيلة"

11:39 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Hannah McKayشعار شركة جوجل العالمية
شعار شركة جوجل العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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اتهمت السلطات البريطانية كلا من شركتي "غوغل" و "آبل"، بممارسة بعض الأعمال التي قالت إنها تشبه الرذيلة.
وحسب "رويترز"، أكدت سلطات مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة أنها سستخذ إجراءات ضد شركتي آبل وغوغل.
تابليت آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2020
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وقال رئيس هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه)، أندريا كوزيلي، اليوم الثلاثاء، إن شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين لديهما سلوك عمل "يشبه الرذيلة"، مبديا تخوفه من "أن يعاني ملايين الأشخاص في بريطانيا العظمى بشدة بسبب ذلك".
وأكد المسؤول البريطاني أن الشركتين أنشأتا أنظمة بيئية قائمة بذاتها، وبالتالي يمكنها استغلال قوتها السوقية، وهو ما يتيح أمورا كثيرة، منها وضع أسعار أعلى للتطبيقات.
وفي تقريرها المؤقت، ذكرت الوكالة أن أحد الاحتمالات يمكن أن يكون تمكين التبديل الأسهل بين هواتف آبل الذكية وأجهزة غوغل، دون فقدان الوظائف أو البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحقق مما إذا كان بإمكان المستخدمين تثبيت التطبيقات من خلال خيارات أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل بلاي.
وأكد القائمون على الأمر أنهم يرغبون في تقديم تقريرهم النهائي في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تريد تشديد قواعد العمل على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، عن طريق مراقبة الشركات بشكل أفضل في المستقبل وجعلها أكثر التزاما باللوائح.
وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم قانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه) وقانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه)، وهي قوانين تهدف إلى استبدال إرشادات التجارة الإلكترونية الصادرة منذ أكثر من 20 عامًا.
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