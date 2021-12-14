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الصحة العالمية لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب متحور "أوميكرون"
الصحة العالمية لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب متحور "أوميكرون"
تتوقع منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T06:07+0000
2021-12-14T06:08+0000
العالم
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وقالت: "مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات".وأضافت: "لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور".
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العالم

الصحة العالمية لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب متحور "أوميكرون"

06:07 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 06:08 GMT 14.12.2021)
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik
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تتوقع منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك".
وقالت: "مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات".

وأضافت: "لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور".
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