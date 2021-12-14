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https://arabic.sputniknews.com/20211214/القبائل-العربية-تقطع-الطريق-المؤدي-إلى-مدينة-يحاصرها-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-صور-1053934523.html
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور
تمكنت مجموعة من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا من قطع الطريق العام الواصل إلى مدخل إحدى المدن، التي يحاصرها الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له منذ أربعة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:35+0000
2021-12-14T15:35+0000
العالم العربي
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وأفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن مجموعة من سكان مدينة البصيرة شرقي دير الزور، من أبناء قبيلة "العكيدات العربية، "قطعوا الشارع العام عند مدخل المدينة، بالإطارات المشتعلة، اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر، احتجاجاً على عمليات القتل والاعتقال التي نفذها الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له خلال الأيام الماضية في مدينة البصيرة، بالتزامن مع رفع حالة حظر التجوال وإعادة فتح المحال التجارية بالمدينة التي تشهد هدوء حذر.وتابعت المصادر بان تنظيم "قسد" قام باعتقال كل من المدنيين حمودي سليمان البردي، وإبراهيم حسين شيخ الجميل، وزيودي الشاوي، خلال عملية مداهمة استهدفت منزل عيدان الشاوي في مدينة البصيرة فجر اليوم، قبل رفع حظر التجوال عن المدينة التي شهدت يوم أمس الاثنين، عملية إنزال جوي من طائرات "التحالف الأمريكي" أدت لمقتل خمسة مدنيين واعتقال مجموعة منهم واقتادهم إلى جهة مجهولة.وفي السياق نفسه، قالت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك" إن سكان بلدة الجرذي الغربي في ريف دير الزور الشرقي، قاموا هم الآخرون بقطع الشارع العام بالإطارات المشتعلة بسبب قيام مسلحي تنظيم "قسد" المتمركزين عند ضفة نهر الفرات بإطلاق النار على الشاب مضحي الكحيش، يوم أمس، ما أدى لإصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي محافظة الحسكة، قطع أهالي قرية العطشان التابعة لبلدة الجوادية شمال شرقي الحسكة، يوم أمس الاثنين، الطريق الدولي (M4) مقطع (القامشلي- المالكية)، احتجاجاً على انعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ومازوت وغيرها.وبيّن مصدر محلي لــ "سبوتنيك" بأنّ أهالي القرية وبعد أن قطعوا الطريق العام، محتجّين على انعدام الخدمات، قامت ميليشيا"الاسايش" الذراع الأمني لتنظيم"قسد" بتفرقتهم وفضّ التجمع.
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العالم العربي

القبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور

15:35 GMT 14.12.2021
© Sputnik . attia el-attiaالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . attia el-attia
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تمكنت مجموعة من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا من قطع الطريق العام الواصل إلى مدخل إحدى المدن، التي يحاصرها الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له منذ أربعة أيام، وسط توسع دائرة الرفض الشعبي لممارسات الاحتلال الأمريكي وأعوانه.
وأفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن مجموعة من سكان مدينة البصيرة شرقي دير الزور، من أبناء قبيلة "العكيدات العربية، "قطعوا الشارع العام عند مدخل المدينة، بالإطارات المشتعلة، اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر، احتجاجاً على عمليات القتل والاعتقال التي نفذها الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له خلال الأيام الماضية في مدينة البصيرة، بالتزامن مع رفع حالة حظر التجوال وإعادة فتح المحال التجارية بالمدينة التي تشهد هدوء حذر.
© Sputnik . attia el-attiaالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
© Sputnik . attia el-attia
وتابعت المصادر بان تنظيم "قسد" قام باعتقال كل من المدنيين حمودي سليمان البردي، وإبراهيم حسين شيخ الجميل، وزيودي الشاوي، خلال عملية مداهمة استهدفت منزل عيدان الشاوي في مدينة البصيرة فجر اليوم، قبل رفع حظر التجوال عن المدينة التي شهدت يوم أمس الاثنين، عملية إنزال جوي من طائرات "التحالف الأمريكي" أدت لمقتل خمسة مدنيين واعتقال مجموعة منهم واقتادهم إلى جهة مجهولة.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك" إن سكان بلدة الجرذي الغربي في ريف دير الزور الشرقي، قاموا هم الآخرون بقطع الشارع العام بالإطارات المشتعلة بسبب قيام مسلحي تنظيم "قسد" المتمركزين عند ضفة نهر الفرات بإطلاق النار على الشاب مضحي الكحيش، يوم أمس، ما أدى لإصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
© Sputnik . Attia el-attiaالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
© Sputnik . Attia el-attia
وفي محافظة الحسكة، قطع أهالي قرية العطشان التابعة لبلدة الجوادية شمال شرقي الحسكة، يوم أمس الاثنين، الطريق الدولي (M4) مقطع (القامشلي- المالكية)، احتجاجاً على انعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ومازوت وغيرها.
وبيّن مصدر محلي لــ "سبوتنيك" بأنّ أهالي القرية وبعد أن قطعوا الطريق العام، محتجّين على انعدام الخدمات، قامت ميليشيا"الاسايش" الذراع الأمني لتنظيم"قسد" بتفرقتهم وفضّ التجمع.
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