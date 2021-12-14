https://arabic.sputniknews.com/20211214/القبائل-العربية-تقطع-الطريق-المؤدي-إلى-مدينة-يحاصرها-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-صور-1053934523.html

القبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور

القبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور

تمكنت مجموعة من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا من قطع الطريق العام الواصل إلى مدخل إحدى المدن، التي يحاصرها الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له منذ أربعة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T15:35+0000

2021-12-14T15:35+0000

2021-12-14T15:35+0000

العالم العربي

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وأفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن مجموعة من سكان مدينة البصيرة شرقي دير الزور، من أبناء قبيلة "العكيدات العربية، "قطعوا الشارع العام عند مدخل المدينة، بالإطارات المشتعلة، اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر، احتجاجاً على عمليات القتل والاعتقال التي نفذها الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له خلال الأيام الماضية في مدينة البصيرة، بالتزامن مع رفع حالة حظر التجوال وإعادة فتح المحال التجارية بالمدينة التي تشهد هدوء حذر.وتابعت المصادر بان تنظيم "قسد" قام باعتقال كل من المدنيين حمودي سليمان البردي، وإبراهيم حسين شيخ الجميل، وزيودي الشاوي، خلال عملية مداهمة استهدفت منزل عيدان الشاوي في مدينة البصيرة فجر اليوم، قبل رفع حظر التجوال عن المدينة التي شهدت يوم أمس الاثنين، عملية إنزال جوي من طائرات "التحالف الأمريكي" أدت لمقتل خمسة مدنيين واعتقال مجموعة منهم واقتادهم إلى جهة مجهولة.وفي السياق نفسه، قالت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك" إن سكان بلدة الجرذي الغربي في ريف دير الزور الشرقي، قاموا هم الآخرون بقطع الشارع العام بالإطارات المشتعلة بسبب قيام مسلحي تنظيم "قسد" المتمركزين عند ضفة نهر الفرات بإطلاق النار على الشاب مضحي الكحيش، يوم أمس، ما أدى لإصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي محافظة الحسكة، قطع أهالي قرية العطشان التابعة لبلدة الجوادية شمال شرقي الحسكة، يوم أمس الاثنين، الطريق الدولي (M4) مقطع (القامشلي- المالكية)، احتجاجاً على انعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ومازوت وغيرها.وبيّن مصدر محلي لــ "سبوتنيك" بأنّ أهالي القرية وبعد أن قطعوا الطريق العام، محتجّين على انعدام الخدمات، قامت ميليشيا"الاسايش" الذراع الأمني لتنظيم"قسد" بتفرقتهم وفضّ التجمع.

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العالم العربي