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https://arabic.sputniknews.com/20211214/القمة-الخليجية-في-الرياض-1053933801.html
القمة الخليجية في الرياض
القمة الخليجية في الرياض
تعقد القمة الـ 42 لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، وهي القمة الأولى منذ إعلان المصالحة مع قطر في مدينة العلا مطلع العام... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:25+0000
2021-12-14T15:25+0000
2021-12-14T15:25+0000
انفوجرافيك
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من المقرر أن تركز القمة على الملف الإيراني بشكل خاص، إلى جانب أوضاع دول عربية عدة بما في ذلك سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
القمة الخليجية في الرياض
تعقد القمة الـ 42 لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، وهي القمة الأولى منذ إعلان المصالحة مع قطر في مدينة العلا مطلع العام الجاري.
من المقرر أن تركز القمة على الملف الإيراني بشكل خاص، إلى جانب أوضاع دول عربية عدة بما في ذلك سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين.