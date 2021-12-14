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"المركزي الإماراتي" يفرض عقوبات مالية على أحد البنوك... والسبب غسيل الأموال
"المركزي الإماراتي" يفرض عقوبات مالية على أحد البنوك... والسبب غسيل الأموال
عاقب المصرف المركزي الإماراتي أحد البنوك العاملة في البلاد، بغرامة مالية، وعقوبات إدارية، لعدم امتثاله للقرارات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:11+0000
2021-12-14T10:11+0000
أخبار الإمارات اليوم
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وحسب البيان الإماراتية، فقد اتخذ البنك قراره بتلك العقوبات، مستندا إلى "أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي".وقد ألزم المركزي الإماراتي البنك في 4 أغسطس/ آب الماضي، بتعيين استشاري "لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك".وأكد البنك أنه "سيواصل العمل مع كافة المؤسسات المالية المرخصة بالدولة لتحقيق والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
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أخبار الإمارات اليوم, حكومة الإمارات

"المركزي الإماراتي" يفرض عقوبات مالية على أحد البنوك... والسبب غسيل الأموال

10:11 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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عاقب المصرف المركزي الإماراتي أحد البنوك العاملة في البلاد، بغرامة مالية، وعقوبات إدارية، لعدم امتثاله للقرارات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال.
وحسب البيان الإماراتية، فقد اتخذ البنك قراره بتلك العقوبات، مستندا إلى "أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي".
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وقد ألزم المركزي الإماراتي البنك في 4 أغسطس/ آب الماضي، بتعيين استشاري "لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ألزم المركزي البنك بغرامة مالية قدرها 19,500,000 درهم، (5309011.50 دولار أمريكي).

وأكد البنك أنه "سيواصل العمل مع كافة المؤسسات المالية المرخصة بالدولة لتحقيق والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
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