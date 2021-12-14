تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بعد-تهديده-بالقتل-إسرائيل-تتخذ-قرارا-حاسما-بشأن-عضو-الكنيست-منصور-عباس-1053936041.html
بعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
بعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
اتخذت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن رئيس القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست، منصور عباس. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:04+0000
2021-12-14T16:04+0000
إسرائيل
الكنيست
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103655/19/1036551908_318:0:2178:1046_1920x0_80_0_0_be093f05e76b640e8a2dc873b4eab412.jpg
نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن ضابط الكنيست المسؤول عن تأمين أعضاء البرلمان الإسرائيلي، قد قرر تأمين العضو، منصور عباس، رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد تهديده بالقتل.وكان عباس الذي يشارك في الائتلاف الحكومي في البلاد، قد انتقد استمرار حملة التحريض ضده من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض أطراف المجتمع العربي داخل إسرائيل، دون أن يسميها، متخوفا من تهديده بالقتل.يشار إلى أن عباس قد أعرب، من قبل، عن امتعاضه من حملة التحريض التي تثار بين الفترة والأخرى ضده، خاصة بعد قراره المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى وجود خطورة على حياته.يذكر أن تحالف القائمة العربية الموحدة، التي يترأسها منصور عباس، قد حصد 4 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، وهو ما ضمن له المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103655/19/1036551908_550:0:1945:1046_1920x0_80_0_0_b194d50998cca57f4a2b8c637265ac93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الكنيست

بعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس

16:04 GMT 14.12.2021
CC BY 2.0 / James Emery / الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
CC BY 2.0 / James Emery /
تابعنا عبر
اتخذت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن رئيس القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست، منصور عباس.
نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن ضابط الكنيست المسؤول عن تأمين أعضاء البرلمان الإسرائيلي، قد قرر تأمين العضو، منصور عباس، رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد تهديده بالقتل.
وكان عباس الذي يشارك في الائتلاف الحكومي في البلاد، قد انتقد استمرار حملة التحريض ضده من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض أطراف المجتمع العربي داخل إسرائيل، دون أن يسميها، متخوفا من تهديده بالقتل.
يشار إلى أن عباس قد أعرب، من قبل، عن امتعاضه من حملة التحريض التي تثار بين الفترة والأخرى ضده، خاصة بعد قراره المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى وجود خطورة على حياته.
يذكر أن تحالف القائمة العربية الموحدة، التي يترأسها منصور عباس، قد حصد 4 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، وهو ما ضمن له المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور
15:31 GMT‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة