بعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن ضابط الكنيست المسؤول عن تأمين أعضاء البرلمان الإسرائيلي، قد قرر تأمين العضو، منصور عباس، رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد تهديده بالقتل.وكان عباس الذي يشارك في الائتلاف الحكومي في البلاد، قد انتقد استمرار حملة التحريض ضده من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض أطراف المجتمع العربي داخل إسرائيل، دون أن يسميها، متخوفا من تهديده بالقتل.يشار إلى أن عباس قد أعرب، من قبل، عن امتعاضه من حملة التحريض التي تثار بين الفترة والأخرى ضده، خاصة بعد قراره المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى وجود خطورة على حياته.يذكر أن تحالف القائمة العربية الموحدة، التي يترأسها منصور عباس، قد حصد 4 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، وهو ما ضمن له المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي.
اتخذت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن رئيس القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست، منصور عباس.
نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن ضابط الكنيست المسؤول عن تأمين أعضاء البرلمان الإسرائيلي، قد قرر تأمين العضو، منصور عباس، رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد تهديده بالقتل.
وكان عباس الذي يشارك في الائتلاف الحكومي في البلاد، قد انتقد استمرار حملة التحريض ضده من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض أطراف المجتمع العربي داخل إسرائيل، دون أن يسميها، متخوفا من تهديده بالقتل.
يشار إلى أن عباس قد أعرب، من قبل، عن امتعاضه من حملة التحريض التي تثار بين الفترة والأخرى ضده، خاصة بعد قراره المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى وجود خطورة على حياته.