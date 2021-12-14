https://arabic.sputniknews.com/20211214/بعد-نقله-إلى-العناية-المركزة-دعوات-الشفاء-تنهال-على-الشيخ-صالح-اللحيدان-1053938654.html

بعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان

بعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان

بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها غرفة العناية المركزة، تصدّر اسم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى السعودي الشيخ صالح اللحيدان، اليوم الثلاثاء مواقع التواصل... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T16:36+0000

2021-12-14T16:36+0000

2021-12-14T16:36+0000

داعية إسلامي

السعودية

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وتفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير لاسيما في السعودية مع نبأ مرض اللحيدان، على موقع "تويتر"، حيث انهالت تغريداتهم التي تدعو له بالشفاء.الداعية السعودي البارز عائض القرني كان في مقدمة المغردين الذين يدعون للشيخ اللحيدان بالشفاء.وكتب القرني تغريدة قال فيها: "اللهم شافه شفاء لا يُغادر سقما، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية وتولّه برعايتك والطف به يا أرحم الراحمين".وغرّد الأكاديمي السعودي خالد بن عبد الله آل سعود، قائلا: "سماحة والدنا الشيخ صالح اللحيدان رجل بأمة أرجو الله العلي القدير أن يشفيه ويعافيه".بدوره كتب الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس: " الشيخ صالح محمد اللحيدان شفاه الله يحتاج منكم الدعاء وهو في العناية المركزة.. دعواتكم له بالشفاء وجزاكم الله خير وحفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم. اللهم تولاه برعايتك فأنت العزيز القدير".يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان ولد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها وعضو في رابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

السعودية

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داعية إسلامي, السعودية