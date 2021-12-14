https://arabic.sputniknews.com/20211214/حسن-يوسف-يكشف-سبب-ابتعاده-عن-الأعمال-الفنية-مؤخرا-1053944671.html

حسن يوسف يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا

حسن يوسف يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا

كشف الفنان المصري حسن يوسف، سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T20:15+0000

2021-12-14T20:15+0000

2021-12-14T20:24+0000

حسن يوسف

أخبار الفنانين في مصر

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/57/1043745715_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_7bf3a860aa53352bc12ffecf04783a6d.jpg

أجرى الموقع الإلكتروني سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الفنان المصري حسن يوسف، كشف من خلالها أن جائحة كورونا هي سبب غيابه عن الأعمال الفنية، خلال الفترة الأخيرة، وبأن حركته أصبحت محدودة منذ تفشي الوباء.وأكد يوسف أنه لا ينتظر تكريما من المهرجانات السينمائية التي تقام في بلاده، موضحا أن تكريمه من قبل الدولة "يغنيه عن أي تقدير آخر"، مضيفا أن "التكريم لأي فنان مهم جدا ويسعده ويجعله يشعر بأنه جهده لم يذهب هباء"، لكنه شدد على أنه "يتعامل مع التكريمات مثل الهدايا، إن جاءت فأهلا بها، وإذا لم تأت فلا مبرر للحزن".وأفاد الفنان حسين يوسف بأنه تم تكريمه من الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، الذي منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، مشيرا إلى أنه يأمل من القائمين على هذه المهرجانات المصرية العمل الدائم على تحسين مستواها، بما يعبر عن ريادة الفن المصري.وطالب يوسف بضرورة اهتمام المهرجانات السينمائية بالأفلام والندوات التي تقام ضمن فعاليتها، مناديا بعرض الأفلام بجميع دور السينما في مصر بتذاكر مخفضة أو مجانية.وحول ظاهرة تغيب العديد من نجوم الفن المصري عن حضور بعض المهرجانات السينمائية، فقد لفت الفنان حسن يوسف إلى أن السبب يعود لإحساسهم بضعف المهرجان وأن حضورهم لن يفيدهم، بل سيكون مضيعة وقت بالنسبة لهم.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

حسن يوسف, أخبار الفنانين في مصر, مصر