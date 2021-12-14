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https://arabic.sputniknews.com/20211214/عبير-موسي-من-أمام-اتحاد-علماء-المسلمين-أبلغت-وزير-الداخلية-بأننا-سنعتصم-ولن-نتراجع-1053927752.html
عبير موسي من أمام اتحاد علماء المسلمين: أبلغت وزير الداخلية بأننا سنعتصم ولن نتراجع
عبير موسي من أمام اتحاد علماء المسلمين: أبلغت وزير الداخلية بأننا سنعتصم ولن نتراجع
أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر، التونسي، عبير موسي، أن وجودها وأنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس جاء من أجل الاعتصام. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:18+0000
2021-12-14T13:18+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب مقطع فيديو نشرته موسي عبر صفحتها وصفحة الحزب في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شددت موسي على أنها لن تتراجع عن الاعتصام أمام مقر الاتحاد، الذي وصفته بـ "الوكر".وقالت موسي: " هذا المقر وكر للمجرمين وللفكر المتطرف"، مؤكدة أنه كان من الأجدر غلقه، حسب تعبيرها.وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على أن ما تقوم به "ليس وقفة احتحاجية بل اعتصاما"، قائلة: "جئنا هنا للاعتصام و لن نعود أدراجنا".وأكدت أنها أخبرت وزارة الداخلية بانها ستقوم باعتصام، لكنها لم تتلق ردا، سواء شفهيا أو كتابيا.وكانت القوات الأمنية قد منعت موسي وأنصارها، اليوم الثلاثاء، من الوصول إلى مقر اتحاد علماء المسلمين في شارع خير الدين باشا للاعتصام، حسب موزاييك.
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أخبار تونس اليوم

عبير موسي من أمام اتحاد علماء المسلمين: أبلغت وزير الداخلية بأننا سنعتصم ولن نتراجع

13:18 GMT 14.12.2021
© Photo / Abeer Moussaعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / Abeer Moussa
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أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر، التونسي، عبير موسي، أن وجودها وأنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس جاء من أجل الاعتصام.
وحسب مقطع فيديو نشرته موسي عبر صفحتها وصفحة الحزب في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شددت موسي على أنها لن تتراجع عن الاعتصام أمام مقر الاتحاد، الذي وصفته بـ "الوكر".
وقالت موسي: " هذا المقر وكر للمجرمين وللفكر المتطرف"، مؤكدة أنه كان من الأجدر غلقه، حسب تعبيرها.
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على أن ما تقوم به "ليس وقفة احتحاجية بل اعتصاما"، قائلة: "جئنا هنا للاعتصام و لن نعود أدراجنا".
وأكدت أنها أخبرت وزارة الداخلية بانها ستقوم باعتصام، لكنها لم تتلق ردا، سواء شفهيا أو كتابيا.
وكانت القوات الأمنية قد منعت موسي وأنصارها، اليوم الثلاثاء، من الوصول إلى مقر اتحاد علماء المسلمين في شارع خير الدين باشا للاعتصام، حسب موزاييك.
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