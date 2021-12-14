لا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستوجه منظومات "إس-500" للتصدير نحو الخارج بعد أن تسلّم قواتها المسلحة العدد اللازم منها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية.ولفت الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن منظومة "إس-500" تعتبر أفضل وسيلة دفاع جوي في العالم حاليًا، لا يوجد لها مثيل خارج روسيا.وأشار الخبير إلى أنه من الممكن دمج "إس-500" و"إس-400" و"إس-300في4" و"إس-350" و"بانتسير-إس1إم" في منظومة واحدة قادرة على صد الهجما ت الجوية والصاروخية "تقودها" منظومة "إس-500".ويجدر بالذكر أن مدى صواريخ "إس-500" الاعتراضية يبلع نحو 600 كيلومتر.
من الممكن أن تُقبل روسيا على تصدير أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستوجه منظومات "إس-500" للتصدير نحو الخارج بعد أن تسلّم قواتها المسلحة العدد اللازم منها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية.
ولفت الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن منظومة "إس-500" تعتبر أفضل وسيلة دفاع جوي في العالم حاليًا، لا يوجد لها مثيل خارج روسيا.
وقال الخبير: "من الممكن أن يظهر شيئ مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية في حال تمكنت من دمج وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا مثل "باتريوت" و"ثاد" في منظومة واحدة، ولكنها ستكون أضخم وأغلى وأسوأ من منظومة "إس-500" المتحلية بالمواصفات الفريدة والتي يمكن دمجها مع وسائط الدفاع الجوي الروسية الأخرى".
وأشار الخبير إلى أنه من الممكن دمج "إس-500" و"إس-400" و"إس-300في4" و"إس-350" و"بانتسير-إس1إم" في منظومة واحدة قادرة على صد الهجما ت الجوية والصاروخية "تقودها" منظومة "إس-500".
ويجدر بالذكر أن مدى صواريخ "إس-500" الاعتراضية يبلع نحو 600 كيلومتر.