تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/لا-يوجد-لها-مثيل-تسليم-منظومة-إس-500-إلى-الجيش-الروسي-أولا-1053914001.html
لا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا
لا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا
من الممكن أن تُقبل روسيا على تصدير أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T08:42+0000
2021-12-14T08:42+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050427442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2302654eead6b72b8bb71530ce3c397.png
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستوجه منظومات "إس-500" للتصدير نحو الخارج بعد أن تسلّم قواتها المسلحة العدد اللازم منها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية.ولفت الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن منظومة "إس-500" تعتبر أفضل وسيلة دفاع جوي في العالم حاليًا، لا يوجد لها مثيل خارج روسيا.وأشار الخبير إلى أنه من الممكن دمج "إس-500" و"إس-400" و"إس-300في4" و"إس-350" و"بانتسير-إس1إم" في منظومة واحدة قادرة على صد الهجما ت الجوية والصاروخية "تقودها" منظومة "إس-500".ويجدر بالذكر أن مدى صواريخ "إس-500" الاعتراضية يبلع نحو 600 كيلومتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050427442_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_039bb5322ca4339997ddd1fe8bae6ae5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

لا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا

08:42 GMT 14.12.2021
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / إس-500
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
تابعنا عبر
من الممكن أن تُقبل روسيا على تصدير أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستوجه منظومات "إس-500" للتصدير نحو الخارج بعد أن تسلّم قواتها المسلحة العدد اللازم منها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية.
ولفت الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، في الحديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن منظومة "إس-500" تعتبر أفضل وسيلة دفاع جوي في العالم حاليًا، لا يوجد لها مثيل خارج روسيا.

وقال الخبير: "من الممكن أن يظهر شيئ مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية في حال تمكنت من دمج وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا مثل "باتريوت" و"ثاد" في منظومة واحدة، ولكنها ستكون أضخم وأغلى وأسوأ من منظومة "إس-500" المتحلية بالمواصفات الفريدة والتي يمكن دمجها مع وسائط الدفاع الجوي الروسية الأخرى".

وأشار الخبير إلى أنه من الممكن دمج "إس-500" و"إس-400" و"إس-300في4" و"إس-350" و"بانتسير-إس1إم" في منظومة واحدة قادرة على صد الهجما ت الجوية والصاروخية "تقودها" منظومة "إس-500".
ويجدر بالذكر أن مدى صواريخ "إس-500" الاعتراضية يبلع نحو 600 كيلومتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:48 GMTكيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة
08:42 GMTلا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا
08:39 GMTإسرائيل... بوادر شرخ داخل الائتلاف الحاكم بسبب "عنف المستوطنين"
08:27 GMTبلينكن: أمريكا تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران
08:22 GMTتسليح حاملات المروحيات الروسية بطائرات مسيرة
08:17 GMTمدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر... فيديو
08:06 GMTالعراق... انطلاق عملية أمنية بحثا عن فلول "داعش" في "حاوي العظيم"
08:03 GMTمستشار بايدن يصل إلى إسرائيل يوم غد لإجراء محادثات بشأن إيران
07:56 GMTمصطفى فهمي يكشف لأول مرة سبب طلاقه من فاتن موسى... فيديو
07:32 GMTفرقاطة فرنسية مسلحة بصواريخ موجهة تدخل البحر الأسود
07:29 GMTصحيفة: ميركل رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح
07:21 GMTباقري: بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية
07:12 GMTمصنع نوفوسيبيرسك يكمل تجميع أحدث طائرة مسيرة "أوخوتنيك"... فيديو وصور
07:07 GMTقلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى
07:03 GMTأول تعليق من راموس حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:00 GMTمقاتلة "سو-57" تجتاز اختبارا قاسيا... زجاج كابينتها لا يتأثر بضربات مطرقة حديد
06:37 GMTالأردن: تحرير أسعار المحروقات ما زال قيد الدراسة
06:34 GMTستيفاني وليامز تحذر الجميع: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا
06:07 GMTالصحة العالمية لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب متحور "أوميكرون"
05:35 GMTغواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور