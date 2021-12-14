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https://arabic.sputniknews.com/20211214/لجنة-العفو-الكويتية-تدرس-استئناف-اجتماعاتها-1053940150.html
لجنة العفو الكويتية تدرس استئناف اجتماعاتها
لجنة العفو الكويتية تدرس استئناف اجتماعاتها
نقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر حكومية كويتية أن "لجنة العفو"، تدرس استئناف اجتماعاتها، التي لم تعقد منذ شهر. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T17:17+0000
2021-12-14T17:17+0000
أخبار الكويت اليوم
العفو
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وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية: "اللجنة تدرس استئناف نشاطها الأسبوع الجاري، ليكون بمثابة اجتماع طارىء لها قبل الإعلان عن التشكيل الحكومي".وكان آخر اجتماع للجنة العفو الكويتية، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتوقفت حسب مصادر كويتية بسبب "ندوات سياسية لبعض المشمولين بالعفو، أقحمت المقام السامي في خطاباتها".وقد ثار لغط كبير حول اجتماعات لجنة العفو، عقب الخلاف الحكومي البرلماني، بسبب الملف الذي أخذ حيزا من اهتمام المجتمع الكويتي.وكان نواب في مجلس الأمة الكويتي قد عبروا عن عزمهم استعجال إصدار قانون للعفو الشامل إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو.وحسب تصريحات نقلتها جريدة "الجريدة الكويتية"، "توعد نواب في البرلمان الكويتي باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن "تجميد أعمال لجنة العفو"، رافضين ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.وأكد المجلس في بيان له، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/أمير-الكويت-يصدر-مرسومين-بالعفو-وتخفيف-الأحكام-على-35-شخصا-1050694887.html
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أخبار الكويت اليوم, العفو

لجنة العفو الكويتية تدرس استئناف اجتماعاتها

17:17 GMT 14.12.2021
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021
 أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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نقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر حكومية كويتية أن "لجنة العفو"، تدرس استئناف اجتماعاتها، التي لم تعقد منذ شهر.
وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية: "اللجنة تدرس استئناف نشاطها الأسبوع الجاري، ليكون بمثابة اجتماع طارىء لها قبل الإعلان عن التشكيل الحكومي".
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وكان آخر اجتماع للجنة العفو الكويتية، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتوقفت حسب مصادر كويتية بسبب "ندوات سياسية لبعض المشمولين بالعفو، أقحمت المقام السامي في خطاباتها".
وقد ثار لغط كبير حول اجتماعات لجنة العفو، عقب الخلاف الحكومي البرلماني، بسبب الملف الذي أخذ حيزا من اهتمام المجتمع الكويتي.
وكان نواب في مجلس الأمة الكويتي قد عبروا عن عزمهم استعجال إصدار قانون للعفو الشامل إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة "الجريدة الكويتية"، "توعد نواب في البرلمان الكويتي باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن "تجميد أعمال لجنة العفو"، رافضين ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.
وأكد المجلس في بيان له، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.
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