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مركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
مركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا)، أن المركز قام بتطوير تعديل لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة أوميكرون من... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:46+0000
2021-12-14T11:52+0000
روسيا
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وقال على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "[حتى الآن] لا يوجد دليل على أن أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا. [في هذه الحالة]، ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونًا من عنصرين يحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون. لذلك، من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد غاماليا بالفعل، و [اللقاح] في المرحلة الأولى من التجارب السريرية".في وقت سابق، أخبر غينتسبيرغ أن تعديل اللقاح سيكون ضروريًا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر، وإلا فلن يتم تغيير أي شيء. في غضون ذلك، قال العالم إنه من الضروري الحصول على الخصائص الكمية لكيفية قيام لقاح "سبوتنيك V" بقمع سلالة أوميكرون الجديدة.بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه من الضروري إلقاء نظرة على خصائص سلالة أوميكرون نفسها.
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روسيا

مركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة

11:46 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 11:52 GMT 14.12.2021)
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التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا)، أن المركز قام بتطوير تعديل لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا؛ الآن يخضع للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وقال على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "[حتى الآن] لا يوجد دليل على أن أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا. [في هذه الحالة]، ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونًا من عنصرين يحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون. لذلك، من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد غاماليا بالفعل، و [اللقاح] في المرحلة الأولى من التجارب السريرية".
في وقت سابق، أخبر غينتسبيرغ أن تعديل اللقاح سيكون ضروريًا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر، وإلا فلن يتم تغيير أي شيء. في غضون ذلك، قال العالم إنه من الضروري الحصول على الخصائص الكمية لكيفية قيام لقاح "سبوتنيك V" بقمع سلالة أوميكرون الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه من الضروري إلقاء نظرة على خصائص سلالة أوميكرون نفسها.
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