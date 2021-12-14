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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مسؤول-إيراني-بلادنا-كانت-ضحية-للهجمات-الإلكترونية-الأمريكية-والصهيونية-1053944298.html
مسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية
مسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية
قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، إن بلادنا كانت ضحية لهجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:05+0000
2021-12-14T20:05+0000
هاكرز
إيران
إسرائيل
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة الخاصة بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك برئاسة الممثل الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/رئيس-إيران-يعلق-لأول-مرة-على-الهجوم-الإلكتروني-على-بلاده-1050546987.html
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هاكرز, إيران, إسرائيل

مسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية

20:05 GMT 14.12.2021
© REUTERS / STEVE MARCUSهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / STEVE MARCUS
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قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، إن بلادنا كانت ضحية لهجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة الخاصة بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك برئاسة الممثل الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
رئيس إيران يعلق لأول مرة على الهجوم الإلكتروني ضد بلاده
27 أكتوبر, 09:12 GMT
وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.
وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.
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