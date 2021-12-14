مسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة الخاصة بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك برئاسة الممثل الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.
قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، إن بلادنا كانت ضحية لهجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة الخاصة بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك برئاسة الممثل الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار روانجي إلى أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل "استاكس نت" من قبل أمريكا وإسرائيل، واصفا مجموعة العمل المفتوحة بأنها "مكان مناسب للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية"، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل للمهمة الموكلة إلى تلك المجموعة.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه من مبادئ بلاده التوجيهية للأمن السيبراني احترام سيادة الدول، والتطبيق السلمي للتكنولوجيا السيبرانية، والحاجة إلى تطوير وثيقة قانونية ملزمة للأمن السيبراني، فضلا عن منع استخدام القوة أو التهديد في الفضاء السيبراني.
وأشار روانجي إلى المواقف البناءة لبلاده، مناديا بتطوير القانون الدولي ذي الصلة، من خلال إجراء المفاوضات وبذل الجهود للتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.