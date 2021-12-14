مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار صهريج وقود في هايتي

وقال المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، موضحا أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود). وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.وقال كاليكست، أحد سكان نان بانان، وهي منطقة مجاورة: "كنت نائمًا نوما عميقا في حوالي الساعة 12:30 صباحا، عندما استيقظت لتنبيهي إلى الحريق". ووفقا لسائق شاحنة الوقود، انقلبت الشاحنة في البداية واغتنم العديد من المارة الفرصة لملء الحاويات عندما وقع الانفجار.
قتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي.
وقال المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، موضحا أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود). وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.
وقال كاليكست، أحد سكان نان بانان، وهي منطقة مجاورة: "كنت نائمًا نوما عميقا في حوالي الساعة 12:30 صباحا، عندما استيقظت لتنبيهي إلى الحريق". ووفقا لسائق شاحنة الوقود، انقلبت الشاحنة في البداية واغتنم العديد من المارة الفرصة لملء الحاويات عندما وقع الانفجار.