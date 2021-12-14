تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مقتل-أكثر-من-40-شخصا-وإصابة-العشرات-في-انفجار-صهريج-وقود-في-هايتي-1053923317.html
مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار صهريج وقود في هايتي
مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار صهريج وقود في هايتي
قتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:58+0000
2021-12-14T12:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1048766780_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f25bf25f74b46461813e61228d2f3767.jpg
وقال المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، موضحا أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود). وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.وقال كاليكست، أحد سكان نان بانان، وهي منطقة مجاورة: "كنت نائمًا نوما عميقا في حوالي الساعة 12:30 صباحا، عندما استيقظت لتنبيهي إلى الحريق". ووفقا لسائق شاحنة الوقود، انقلبت الشاحنة في البداية واغتنم العديد من المارة الفرصة لملء الحاويات عندما وقع الانفجار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1048766780_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b96e488974678a33c5c5c0b87d98b24d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار صهريج وقود في هايتي

11:58 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 12:27 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / Naseer Ahmedانفجار في فندق 5 نجوم "سيرينا" في غرب باكستان، 21 أبريل 2021
انفجار في فندق 5 نجوم سيرينا في غرب باكستان، 21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Naseer Ahmed
تابعنا عبر
قتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي.
وقال المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، موضحا أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود). وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.
وقال كاليكست، أحد سكان نان بانان، وهي منطقة مجاورة: "كنت نائمًا نوما عميقا في حوالي الساعة 12:30 صباحا، عندما استيقظت لتنبيهي إلى الحريق". ووفقا لسائق شاحنة الوقود، انقلبت الشاحنة في البداية واغتنم العديد من المارة الفرصة لملء الحاويات عندما وقع الانفجار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:28 GMTالسعودية... أمير عسير يكشف أسباب حرائق الغابات.. فيديو
13:25 GMTالمالكي: التوافق الوطني هو المخرج للأزمة الراهنة في العراق
13:21 GMTاحذرها... أطعمة ومشروبات ينصح بتفاديها في الشتاء
13:18 GMTعبير موسي من أمام اتحاد علماء المسلمين: أبلغت وزير الداخلية بأننا سنعتصم ولن نتراجع
13:16 GMTمصر وروسيا تناقشان إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين الأقماح
13:12 GMTأسوأ الكوارث الطبيعية حول العالم في 2021
13:10 GMTأهم محطات العلاقات الإسرائيلية الإماراتية منذ 2020
13:07 GMTروسيا... تسليح غواصات رأت النور في القرن الـ20 بأحدث صاروخ فرط صوتي
13:00 GMTالعلماء يحددون أفضل وقت في اليوم لتلقي لقاح كورونا
12:56 GMTالصومال يتضور جوعا إثر أقسى موجة جفاف منذ عقود
12:49 GMTما قصة "منزل الأشباح" الذي استقر فيه رئيس الوزراء الياباني... صور
12:48 GMTملكة جمال الكون لعام 2021 ترد على المهاجمين لإقامة الحفل في إسرائيل... "بلد جميل"
12:46 GMTحادث ينهي حياة حصانين بسعر 10 ملايين دولار للواحد... فيديو
12:42 GMTرئيس مركز التفكير السياسي العراقي: المحكمة العليا لا تملك اختصاص إلغاء نتائج الانتخابات
12:41 GMTمحكمة بيلاروسية تقضي بسجن زوج زعيمة المعارضة 18 عاما
12:39 GMTمقتل ضابطي شرطة وانتحاري جراء وقوع انفجارين في مطار كولومبي
12:37 GMT"موقف خامنئي المتشدد"... أمر خطير قد يثير الحرب ومسؤول يطلب "إيجاد حل"
12:35 GMT"يحدث لأول مرة"... إسرائيل تعلن إعادة البصر لضريرة بعد 20 عاما
12:33 GMTبينيت ومستشار ألمانيا الجديد يبحثان "النووي الإيراني"
12:28 GMTالجيش الإيراني يهدد: جاهزون لرد حاسم وسريع وقاس على أي اعتداء وإن كان محدودا