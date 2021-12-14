موسكو: لم يسمح بحدوث أي هجوم إرهابي واحد في روسيا عام 2021

أعلن بورتنيكوف خلال الاجتماع المشترك الأخير للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NAC) ومقر العمليات الفيدرالية (FOSH) أنه تم منع 65 جريمة إرهابية كانت في مرحلة الإعداد.وأضاف أن الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون أوقفت أنشطة 62 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية وتمنكت من منع 926 شخصا متورطين في أنشطة إرهابية من دخول روسيا. "تم تجميد الأصول المالية لنحو ثلاثة آلاف شخص يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب والتطرف. بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون روبل".كما تطرق الحديث إلى الاجتماع حول حماية الفضاء المعلوماتي من دعاية أيديولوجية الإرهاب. وهكذا، من خلال الجهود المشتركة لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ووكالات إنفاذ القانون، كان من الممكن حظر 6.5 ألف وإزالة حوالي 50 ألف مادة تحتوي على دعاية إرهابية على الإنترنت.وأضاف البيان أنه تم وضع تدابير إضافية لتحييد التهديدات الإرهابية، وكذلك تلك التي تهدف إلى تحسين أمن مكافحة الإرهاب للمرافق ذات الأهمية الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم.
أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أنه لم يتم ارتكاب أي عمل إرهابي في روسيا هذا العام، مؤكدا أن ذلك تحقق بفضل تطبيق القوة والإجراءات الوقائية.
أعلن بورتنيكوف خلال الاجتماع المشترك الأخير للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NAC) ومقر العمليات الفيدرالية (FOSH) أنه تم منع 65 جريمة إرهابية كانت في مرحلة الإعداد.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون أوقفت أنشطة 62 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية وتمنكت من منع 926 شخصا متورطين في أنشطة إرهابية من دخول روسيا. "تم تجميد الأصول المالية لنحو ثلاثة آلاف شخص يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب والتطرف. بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون روبل".
"خلال عمليات مكافحة الإرهاب والمناسبات الخاصة الأخرى، تم تحييد 23 قطاع طرق، من بينهم أربعة قادة. وتم اعتقال 312 مسلحًا و821 عنصر دعم خلال العام الجاري"، وفق بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
كما تطرق الحديث إلى الاجتماع حول حماية الفضاء المعلوماتي من دعاية أيديولوجية الإرهاب. وهكذا، من خلال الجهود المشتركة لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ووكالات إنفاذ القانون، كان من الممكن حظر 6.5 ألف وإزالة حوالي 50 ألف مادة تحتوي على دعاية إرهابية على الإنترنت.
وأضاف البيان أنه تم وضع تدابير إضافية لتحييد التهديدات الإرهابية، وكذلك تلك التي تهدف إلى تحسين أمن مكافحة الإرهاب للمرافق ذات الأهمية الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم.