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https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-الأوقاف-المصري-يكشف-حقيقة-منع-صلاة-النساء-في-المساجد-1053945816.html
وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
كشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، حقيقة منع الوزارة صلاة النساء في المساجد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:00+0000
2021-12-14T21:00+0000
2021-12-14T21:00+0000
مصر
صلاة
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وقال الوزير المصري خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الدولة لم تمنع صلاة النساء في المساجد، بحسب صحيفة "الشروق".وأكد جمعة أنه لا توجد أي تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات، موضحا أن الدولة توازن بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية.وقال وزير الأوقاف إن أي مسجد به واعظة أو معلمة يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سيدة معلومة ومسؤولة، ولا تنتمي إلى أي جماعة وليس لها أي انتماءات.وأشار إلى أنه بإعلان هذه السيدة عن استعدادها للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم فتح المصلية على الفور.وجدد التأكيد على أنه لا يوجد منع لصلاة النساء في المساجد، لكن يوجد تنظيم لهذا الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20210620/وزارة-الأوقاف-المصرية-تحسم-الجدل-بشأن-صلاة-عيد-الأضحى-المبارك-فيديو-1049306308.html
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مصر, صلاة
وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
كشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، حقيقة منع الوزارة صلاة النساء في المساجد.
وقال الوزير المصري خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الدولة لم تمنع صلاة النساء في المساجد، بحسب
صحيفة "الشروق"
.
وأكد جمعة أنه لا توجد أي تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات، موضحا أن الدولة توازن بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية.
وقال وزير الأوقاف إن أي مسجد به واعظة أو معلمة يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سيدة معلومة ومسؤولة، ولا تنتمي إلى أي جماعة وليس لها أي انتماءات.
وأشار إلى أنه بإعلان هذه السيدة عن استعدادها للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم فتح المصلية على الفور.
وجدد التأكيد على أنه لا يوجد منع
لصلاة النساء في المساجد
، لكن يوجد تنظيم لهذا الأمر.