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وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
كشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، حقيقة منع الوزارة صلاة النساء في المساجد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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مصر
صلاة
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وقال الوزير المصري خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الدولة لم تمنع صلاة النساء في المساجد، بحسب صحيفة "الشروق".وأكد جمعة أنه لا توجد أي تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات، موضحا أن الدولة توازن بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية.وقال وزير الأوقاف إن أي مسجد به واعظة أو معلمة يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سيدة معلومة ومسؤولة، ولا تنتمي إلى أي جماعة وليس لها أي انتماءات.وأشار إلى أنه بإعلان هذه السيدة عن استعدادها للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم فتح المصلية على الفور.وجدد التأكيد على أنه لا يوجد منع لصلاة النساء في المساجد، لكن يوجد تنظيم لهذا الأمر.
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مصر, صلاة

وزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد

21:00 GMT 14.12.2021
© Photo / Sameh Abo Hassanمسجد السلطان قايتباي في صحراء المماليك - القاهرة
مسجد السلطان قايتباي في صحراء المماليك - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / Sameh Abo Hassan
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كشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، حقيقة منع الوزارة صلاة النساء في المساجد.
وقال الوزير المصري خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الدولة لم تمنع صلاة النساء في المساجد، بحسب صحيفة "الشروق".
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وأكد جمعة أنه لا توجد أي تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات، موضحا أن الدولة توازن بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية.
وقال وزير الأوقاف إن أي مسجد به واعظة أو معلمة يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سيدة معلومة ومسؤولة، ولا تنتمي إلى أي جماعة وليس لها أي انتماءات.
وأشار إلى أنه بإعلان هذه السيدة عن استعدادها للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم فتح المصلية على الفور.
وجدد التأكيد على أنه لا يوجد منع لصلاة النساء في المساجد، لكن يوجد تنظيم لهذا الأمر.
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