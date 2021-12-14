https://arabic.sputniknews.com/20211214/7-عادات-يومية-يمكن-أن-تدمر-الكبد-1053910584.html

7 عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد

7 عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد

اكتشف باحثون في "Mayo Clinic" الأمريكية سبع عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد، بما في ذلك شرب الكحول واستخدام الهباء الجوي والخضروات والفاكهة القذرة، كما كتبت... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T05:19+0000

2021-12-14T05:19+0000

2021-12-14T05:27+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/13/1042811371_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_4c931c296df41662df4d5e063382f20d.jpg

تم تسمية الكحول أولاً في قائمة مدمرات الكبد: المشروبات الكحولية تجعله مرهقًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف - أحيانًا ندوب تسمى التليف، وأحيانًا مرض أكثر خطورة يعرف باسم تليف الكبد.أيضًا، المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق التنفس بسبب الاستخدام غير السليم للهباء الجوي (بخاخات الهواء) بأنواعه المختلفة، لها تأثير ضار على الكبد.وقال الخبراء: "كن حذرًا عند استخدام بخاخات الأيروسول. تأكد من استخدام هذه المنتجات في منطقة جيدة التهوية وارتداء قناع عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى. اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة".سيساعد النشاط البدني المُقاس في تخفيف الضغط عن العضو. وفقًا للأطباء، يستغرق الأمر نصف ساعة من النشاط يوميًا للحفاظ على صحة الكبد.بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدًا لتجنب ابتلاع المبيدات الحشرية، وإجراء تحليل التهاب الكبد C مرة واحدة في السنة لبدء العلاج في الوقت المحدد في حالة المرض، واتباع نهج مسؤول تجاه نظافة الوشم أو أدوات الثقب، وتذكر أيضًا التغذية السليمة. وأضافوا أن الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة تعتبر أكثر الأطعمة غير الصحية للكبد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع