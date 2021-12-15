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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الإعلان-عن-تشكيل-المنتخب-المصري-في-نصف-نهائي-كأس-العرب-أمام-تونس-1053968016.html
الإعلان عن تشكيل المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس
الإعلان عن تشكيل المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس
أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيل فريقه، الذي يخوض مباراة تونس، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:51+0000
2021-12-15T13:51+0000
2021-12-15T13:51+0000
كأس العرب 2021
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن التشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، واللاعبين حمدي الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح وأكرم توفيق في خط الدفاع.ويلعب محوري ارتكاز كل من عمرو السولية وحمدي فتحي، في حين يلعب محمد مجدي أفشة وحسين فيصل وأحمد السيد زيزو تحت مروان حمدي، رأس الحربة.ويلتقي المنتخبان المصري والتونسي في قطر، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وتقام المباراة ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الإعلان عن تشكيل المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس
أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيل فريقه، الذي يخوض مباراة تونس، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن التشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، واللاعبين حمدي الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح وأكرم توفيق في خط الدفاع.
ويلعب محوري ارتكاز كل من عمرو السولية وحمدي فتحي، في حين يلعب محمد مجدي أفشة وحسين فيصل وأحمد السيد زيزو تحت مروان حمدي، رأس الحربة.
ويلتقي المنتخبان المصري والتونسي في قطر، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وتقام المباراة ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.