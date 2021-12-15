https://arabic.sputniknews.com/20211215/البرهان-القوات-المسلحة-ستظل-وفية-بقسمها-تجاه-الشعب-السوداني-1053965257.html

البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها تجاه الشعب السوداني

البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها تجاه الشعب السوداني

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الشعب السوداني صبر ويستحق التحية على ذلك، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها بالمحافظة على أمنه وسلامته. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T12:57+0000

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2021-12-15T12:57+0000

أخبار السودان اليوم

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جاء ذلك خلال كلمته في أكاديمية نميري العسكرية العليا، التي تشهد تخريج دورتي الدفاع رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية في خبر عن السودان.وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتم استكمال مسيرة الديمقراطية في السودان رغم ما وصفه بـ "المكائد والفتن".وقال البرهان: "يتم اختطاف الشباب من أجل توظيفهم لتحقيق مكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو من أجل مصالح دولية".وخلال حديثه تطرق البرهان إلى التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنه المخرج الآمن وخارطة الطريق، التي لا تراجع عنها.ويشهد السودان توترات منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين المدني والعسكري الذين يتقاسمان السلطة في السودان بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير.

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أخبار السودان اليوم