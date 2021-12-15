تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/البرهان-القوات-المسلحة-ستظل-وفية-بقسمها-تجاه-الشعب-السوداني-1053965257.html
البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها تجاه الشعب السوداني
البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها تجاه الشعب السوداني
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الشعب السوداني صبر ويستحق التحية على ذلك، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها بالمحافظة على أمنه وسلامته. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:57+0000
2021-12-15T12:57+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في أكاديمية نميري العسكرية العليا، التي تشهد تخريج دورتي الدفاع رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية في خبر عن السودان.وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتم استكمال مسيرة الديمقراطية في السودان رغم ما وصفه بـ "المكائد والفتن".وقال البرهان: "يتم اختطاف الشباب من أجل توظيفهم لتحقيق مكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو من أجل مصالح دولية".وخلال حديثه تطرق البرهان إلى التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنه المخرج الآمن وخارطة الطريق، التي لا تراجع عنها.ويشهد السودان توترات منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين المدني والعسكري الذين يتقاسمان السلطة في السودان بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/دارفور-دماء-لا-تنقطع-من-يقف-وراء-تأجيج-الصراعات-في-الإقليم؟-1053749102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها تجاه الشعب السوداني

12:57 GMT 15.12.2021
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الشعب السوداني صبر ويستحق التحية على ذلك، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها بالمحافظة على أمنه وسلامته.
جاء ذلك خلال كلمته في أكاديمية نميري العسكرية العليا، التي تشهد تخريج دورتي الدفاع رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية في خبر عن السودان.
نائب رئيس التحالف السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
"دارفور" دماء لا تنقطع... من يقف وراء تأجيج الصراعات في الإقليم؟
9 ديسمبر, 15:24 GMT
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتم استكمال مسيرة الديمقراطية في السودان رغم ما وصفه بـ "المكائد والفتن".
وقال البرهان: "يتم اختطاف الشباب من أجل توظيفهم لتحقيق مكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو من أجل مصالح دولية".
وخلال حديثه تطرق البرهان إلى التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنه المخرج الآمن وخارطة الطريق، التي لا تراجع عنها.
لدينا العزم على الوصول بالسودان إلى انتخابات حرة تؤسس لحكم ديمقراطي مدني.
عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني
ويشهد السودان توترات منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين المدني والعسكري الذين يتقاسمان السلطة في السودان بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:03 GMTصحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء
14:02 GMTأيمن جادة: قطر جسدت الحلم الكروي العربي بـ"كأس العرب" وجاهزة لاستضافة كأس العالم
13:58 GMTالقمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
13:51 GMTالإعلان عن تشكيل المنتخب المصري في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس
13:50 GMTالكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور "أوميكرون"
13:46 GMTقمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
13:40 GMTتلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
13:40 GMTبرلماني إيراني ينتقد مواقف السعودية والبحرين بشأن مفاوضات فيينا
13:39 GMTتسجيل أول حالة أوميكرون في المغرب
13:34 GMTشخصية عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021
13:25 GMTالتحالف العربي يعلن نتائج عملياته العسكرية في اليمن خلال الـ24 الساعة الماضية
13:22 GMTحماس تكشف لـ"سبوتنيك" رسائلها من مناورات "درع القدس"
13:19 GMTخبير تغذية يشرح متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرا بالصحة
13:18 GMTقرداحي: لست نادما على ما قلت ومشواري السياسي بدأ
13:16 GMTإيران تصدر بيانا قويا وترد على "القمة الخليجية"... لن نتسامح
13:14 GMTتباطؤ الاقتصاد الصيني مع عرقلة الانتعاش بفعل تفشي كورونا مرة أخرى
13:12 GMTأيمن جادة: نحتاج لـ"صناعة الإعلام" وهذه قصة "فاصل ونواصل"
13:05 GMT12 تطبيقا على هاتفك تسرق البيانات البنكية
13:01 GMTعالم فيروسات يكشف الأصل الاصطناعي لمتحور "أوميكرون"
13:00 GMTخبير: تخلي الإمارات عن مقاتلات "إف-35" هو انتقام فرنسي لخسارة صفقة الغواصات