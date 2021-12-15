السعودية تستثني بعض الفئات من فحص "بي سي آر" قبل دخول المملكة

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الفئات هي: "زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الاستثناء جاء بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.وأشارت وزارة الداخلية إلى أن كافة الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وفقا لتطورات الوضع الوبائي عالميا.
قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، استثناء بعض الفئات من اشتراط إجراء فحص "بي سي آر" (PCR) قبل دخول المملكة.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الفئات هي: "زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).