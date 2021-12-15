https://arabic.sputniknews.com/20211215/القدود-الحلبية-حكاية-موسيقية-خالدة-وذاكرة-مدينة-عريقة-1054058752.html

القدود الحلبية... حكاية موسيقية خالدة وذاكرة مدينة عريقة

القدود الحلبية... حكاية موسيقية خالدة وذاكرة مدينة عريقة

تستعد سوريا لتلقي نتيجة إدراج ملف القدود الحلبية على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني في لوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو" والذي... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T18:35+0000

2021-12-15T18:35+0000

2021-12-15T18:35+0000

حلب

فن

موسيقى

سوريا

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وأشرف الفنان الراحل صباح فخري على إنجاز ملف القدود الحلبية الذي أعدته مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، والذي تم تقديمه لمنظمة اليونيسكو بهدف تقييم الملف لتسجيل القدود الحلبية على لائحة التراث العالمي للإنسانية 2021.وتعد القدود الحلبية من الفنون الموسيقية السورية العربية الأصيلة التي اشتهرت بها مدينة حلب منذ القدم، وهي عبارة عن منظومات غنائية أنشئت على أعاريض وألحان دينية أو مدنية، بمعنى أنها بُنيت على قد، أي على قدر أغنية شائعة، إذ تستفيد من شيوعها لتحقق حضورها، ومن هنا جاء اسم القد.كما عُرفت القدود منذ زمن القس السرياني مار أفرام (سنة 306 ميلادي) الذي دعى الناس وعمل على ترغيبهم للحضور إلى الكنيسة وأدرج الألحان الدينية التي يألفها الناس في طقوس يوم الأحد ومن ضمنها كانت انطلاقة القدود، وكما هو معروف قدود القس (مار أفرام) في الكنيسة السريانية هي أقدم القدود في حلب.القدود في اللغةعند الاستماع للطرب الحلبي الأصيل أو "القدود الحلبية" فإننا نستعيد صورا لذاكرة المدينة، ونستنشق رائحة الأزقة القديمة لهذه المدينة التي تردد صداها بين جدران قلعتها وستبقى دائما تفتن الجميع بسحرها وعراقتها.والقد في اللغة هو القامة والمقدار واصطلاحا هو أن تصنع شيئا على مقدار شيء، و"شيء على قد شيء" في الإيقاع والموسيقى وما يوافقهما، وفي القد، قد تتماثل القافيتان و"حرف الروي" في المجمل وهذا هو القد في أحد معانيه، أما القد الحلبي أو القدود الحلبية فلها معنى آخر، فيقال أن القد والموشح متجانسان ومتشابهان لكن القد نوع موسيقي يختلف عن الموشح (المشهور في حلب كذلك)، وهو أكثر تقصيدا، والموشح أمتن تأليفا وأعلى صنعة وأشد ترابطا وأبسط وأسهل من حيث إيقاعاته، هذا من الناحية الموسيقية واللحنية، أما من حيث النص الشعري فالقدود والموشحات صنوان، ولدى المتابعة والاستماع لكلاهما ترى شعرا رائع الألفاظ رفيع المعاني جميل المحتوى، وقد برع عدد كبير من شعراء القدود في دمشق وحلب وبعض المدن والمناطق في سوريا.القدود الحلبية أيقونة الشهباءوعلى الرغم من أنها انتشرت في معظم دول الوطن العربي، إلا أنها انتشرت في سوريا بشكل خاص وتحديدا في مدينة "حلب"، حيث كان لها طقوسها وأماكنها الخاصة وتكاد لا تخلو مناسبة دينية أوغيرها من هذا اللون الطربي، الذي كان يظهر ضمن فئات الطرب، وفي معظم المناسبات العامة والخاصة.واشتهر عدد من المغنيين الحلبيين بأداء القدود، وأشهرهم صباح فخري، الذي برع وتميز في غناء القدود الحلبية بل تربع على عرشها ولم يتمكن أحد أن ينافسه فيها.ومن أشهر الأغاني والقدود الحلبية التي خلدت وفاء المدينة والتي غناها "فخري": "البلبل ناغي ع غصن الفل، وقدك المياس، وأنا وحبيبي، و قل للمليحة، وياما اسعد الصبحية، وياهويدلل، وسكابا يا دموع العين، و هلاهلا يا جملو، و دومك دومك دوم، ويا شادي الألحان".

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حلب, فن, موسيقى, سوريا