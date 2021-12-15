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المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن
المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن
قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن بعد ما أعلنت السلطات أنه سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، في مؤسسة إصلاحية نظرا... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:02+0000
2021-12-15T11:02+0000
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وأصدرت المحكمة العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بيانا اليوم الأربعاء، يقضي بـ"عودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن".وقالت إن “الإفراج عنه لظروف صحية لا يُعد قانونيا".وكانت السلطات في جنوب أفريقيا، قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن زوما سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، التي حكم عليه بها بتهمة ازدراء القضاء، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.وأيدت المحكمة حكما بالسجن صدر في يونيو/ حزيران، بحق زوما، لتقاعسه عن الإدلاء بشهادته في تحقيق في الكسب غير المشروع، خلال فترة حكمه التي استمرت 9 أعوام.وتحجج زوما، بأنه يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة من مرض رفض الكشف عنه، وطلب من المحكمة في يوليو/ تموز، إلغاء الحكم بازدراء المحكمة، بحجة أن السجن سيعرض صحته وحياته للخطر.وتعد هذه أحدث انتكاسة قانونية يُمنى بها زوما البالغ من العمر 79 عاما، الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وطغت على رئاسته بين عامي 2009 و2018 مزاعم واسعة الانتشار عن الكسب غير المشروع والمخالفات.وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات، ويتهم المعارضة بمحاولة تشويهه.
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المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن

11:02 GMT 15.12.2021
© REUTERS / Axel Schmidtقمة "مجموعة العشرين" - رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما وزوجته في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما وزوجته في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Axel Schmidt
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قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن بعد ما أعلنت السلطات أنه سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وأصدرت المحكمة العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بيانا اليوم الأربعاء، يقضي بـ"عودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن".
وقالت إن “الإفراج عنه لظروف صحية لا يُعد قانونيا".
وكانت السلطات في جنوب أفريقيا، قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن زوما سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، التي حكم عليه بها بتهمة ازدراء القضاء، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.
الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما أمام أنصاره، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في ديربان، 8 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2021
محكمة ترفض طعن رئيس جنوب أفريقيا السابق على حكم بسجنه
17 سبتمبر, 11:40 GMT
وأيدت المحكمة حكما بالسجن صدر في يونيو/ حزيران، بحق زوما، لتقاعسه عن الإدلاء بشهادته في تحقيق في الكسب غير المشروع، خلال فترة حكمه التي استمرت 9 أعوام.
وتحجج زوما، بأنه يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة من مرض رفض الكشف عنه، وطلب من المحكمة في يوليو/ تموز، إلغاء الحكم بازدراء المحكمة، بحجة أن السجن سيعرض صحته وحياته للخطر.
وتعد هذه أحدث انتكاسة قانونية يُمنى بها زوما البالغ من العمر 79 عاما، الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وطغت على رئاسته بين عامي 2009 و2018 مزاعم واسعة الانتشار عن الكسب غير المشروع والمخالفات.
وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات، ويتهم المعارضة بمحاولة تشويهه.
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