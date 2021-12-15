https://arabic.sputniknews.com/20211215/اليمنأنصار-الله-يستخدمون-لأول-مرة-الدبابة-الطائرة-مي-24-فيديو-1054052501.html

اليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو

اليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو

استخدم عناصر جماعة "أنصار الله" اليمنية ولأول مرة "الدبابة الطائرة" - مروحية مقاتلة من طراز "مي-24" في معاركهم ضد القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T16:03+0000

2021-12-15T16:03+0000

2021-12-15T16:03+0000

العالم العربي

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وأظهرت مقاطع الفيديو إطلاق المروحية النيران باتجاه موقع لقوات الجيش اليمني ورجال القبائل المساندين لها في منطقة جبل البلاك الشرقي جنوب محافظة مأرب.قبل عشر سنوات، كان لدى القوات الجوية الحكومية أربعة وعشرين طائرة من طراز "مي-24" و"مي-25" وأربعة وثلاثون طائرة من طراز"مي-17". في السابق، كان يُعتقد أنه تم تدميرها جميعا على الأرض.في غضون ذلك، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمالي اليمن.جاءت تصريحات غروندبرغ خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، بحسب "فرانس برس".وقال المبعوث الأممي إن اندلاع حرب شوارع في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".وأشار إلى أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد ولاسيما في محيط هذه المدينة، حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة".ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغاواط.ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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العالم العربي