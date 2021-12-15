تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211215/اليمنأنصار-الله-يستخدمون-لأول-مرة-الدبابة-الطائرة-مي-24-فيديو-1054052501.html
اليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
اليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
استخدم عناصر جماعة "أنصار الله" اليمنية ولأول مرة "الدبابة الطائرة" - مروحية مقاتلة من طراز "مي-24" في معاركهم ضد القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:03+0000
2021-12-15T16:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104273/32/1042733285_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_4ac1c490d436a17f6eec42a481a52f86.jpg
وأظهرت مقاطع الفيديو إطلاق المروحية النيران باتجاه موقع لقوات الجيش اليمني ورجال القبائل المساندين لها في منطقة جبل البلاك الشرقي جنوب محافظة مأرب.قبل عشر سنوات، كان لدى القوات الجوية الحكومية أربعة وعشرين طائرة من طراز "مي-24" و"مي-25" وأربعة وثلاثون طائرة من طراز"مي-17". في السابق، كان يُعتقد أنه تم تدميرها جميعا على الأرض.في غضون ذلك، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمالي اليمن.جاءت تصريحات غروندبرغ خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، بحسب "فرانس برس".وقال المبعوث الأممي إن اندلاع حرب شوارع في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".وأشار إلى أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد ولاسيما في محيط هذه المدينة، حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة".ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغاواط.ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104273/32/1042733285_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_002a3f941df6e45e9760d8a91b38edc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

اليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو

16:03 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصور"مروحية "مي-24" ومروحية "أنستات-أو" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مروحية مي-24 ومروحية أنستات-أو - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استخدم عناصر جماعة "أنصار الله" اليمنية ولأول مرة "الدبابة الطائرة" - مروحية مقاتلة من طراز "مي-24" في معاركهم ضد القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي.
وأظهرت مقاطع الفيديو إطلاق المروحية النيران باتجاه موقع لقوات الجيش اليمني ورجال القبائل المساندين لها في منطقة جبل البلاك الشرقي جنوب محافظة مأرب.
قبل عشر سنوات، كان لدى القوات الجوية الحكومية أربعة وعشرين طائرة من طراز "مي-24" و"مي-25" وأربعة وثلاثون طائرة من طراز"مي-17". في السابق، كان يُعتقد أنه تم تدميرها جميعا على الأرض.
في غضون ذلك، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمالي اليمن.
جاءت تصريحات غروندبرغ خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، بحسب "فرانس برس".
وقال المبعوث الأممي إن اندلاع حرب شوارع في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".
وأشار إلى أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد ولاسيما في محيط هذه المدينة، حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة".
ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغاواط.
ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTقائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
16:58 GMTالجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
16:56 GMTتقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية
16:53 GMTوزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
16:51 GMTروسيا تستقبل أطفالا سوريين يتمتهم الحرب
16:50 GMTقرار جديد من النيابة المصرية بشأن قضية "مغارة علي بابا"
16:44 GMTحامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"
16:38 GMTإيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
16:36 GMTاليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
16:35 GMTلبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
16:29 GMTباحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
16:24 GMTمصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
16:15 GMTماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
16:11 GMTزاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
16:09 GMTمسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
16:03 GMTاليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
15:57 GMTالرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
15:48 GMTكلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
15:44 GMTدولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن