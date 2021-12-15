تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211215/بث-مباشر-لمباراة-الجزائر-وقطر-في-نصف-نهائي-كأس-العرب-1054058985.html
بث مباشر لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب
بث مباشر لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي قطر الجزائر لكرة القدم، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، على استاد الثمامة بالدوحة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T18:33+0000
2021-12-15T18:33+0000
2021-12-15T18:37+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053823586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f131d75408b31cf58b1e919559ce0d0.jpg
قطر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053823586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_231caf04fabefd7e97c461da29f85a66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, الجزائر
بث مباشر لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب
18:33 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 18:37 GMT 15.12.2021)
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي قطر الجزائر لكرة القدم، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، على استاد الثمامة بالدوحة.