تسجيل أول حالة أوميكرون في المغرب

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الوزارة، قولها في بيان: "في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء".وأضافت الوزارة في بيانها أن المواطنة المصابة تخضع حاليا للرعاية الصحية في أحد مستشفيات الدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.وتقوم الأجهزة التابعة لوزارة الصحة المغربية بالإجراءات اللازمة بشأن ظهور مثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب حصر مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.وناشدت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، مثل ارتداء الكمامة بشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، والتباعد الجسدي، مع الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستخبر الرأي العام بالمستجدات.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة من أوميكرون، المتحور الجديد لفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الوزارة، قولها في بيان: "في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء".
وأضافت الوزارة في بيانها أن المواطنة المصابة تخضع حاليا للرعاية الصحية في أحد مستشفيات الدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وتقوم الأجهزة التابعة لوزارة الصحة المغربية بالإجراءات اللازمة بشأن ظهور مثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب حصر مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.
وناشدت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، مثل ارتداء الكمامة بشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، والتباعد الجسدي، مع الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستخبر الرأي العام بالمستجدات.