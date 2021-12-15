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https://arabic.sputniknews.com/20211215/سقوط-مفزع-لعروسين-خلال-حفل-زفافهما-فيديو-1053959916.html
سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما... فيديو
سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما... فيديو
تداولت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما في الهند. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T10:59+0000
2021-12-15T10:59+0000
2021-12-15T10:59+0000
الهند
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ووقع الحادث خلال استعراض تضمنته إحدى فقرات حفل الزفاف، حيث وقف العروسان على منصة مخصصة لرفعهما عن مستوى المسرح والمدعوين.وقف العروسان على المنصة فوق المسرح ثم بدأت ترتفع بهما، فيما أدى راقصون استعراضا أسفل المنصة وتواصلت الأغاني والموسيقى والألعاب النارية.عند ارتفاع المنصة عند مستوى معين سقطت فجأة ومعها العروسين وسط ذهول الحاضرين الذين هرعوا لنجدة العروسين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهند
سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما... فيديو
تداولت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما في الهند.
ووقع الحادث خلال استعراض تضمنته إحدى فقرات حفل الزفاف، حيث وقف العروسان على منصة مخصصة لرفعهما عن مستوى المسرح والمدعوين.
وقف العروسان على المنصة فوق المسرح ثم بدأت ترتفع بهما، فيما أدى راقصون استعراضا أسفل المنصة وتواصلت الأغاني والموسيقى والألعاب النارية.
عند ارتفاع المنصة عند مستوى معين سقطت فجأة ومعها العروسين وسط ذهول الحاضرين الذين هرعوا لنجدة العروسين.