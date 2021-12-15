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علماء يقترحون البحث عن الماء على عمق 30 كم تحت سطح المريخ
علماء يقترحون البحث عن الماء على عمق 30 كم تحت سطح المريخ
حدد باحثون من جامعة بينغامتون (الولايات المتحدة الأمريكية) مكان اختفاء المياه على سطح المريخ. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:06+0000
2021-12-15T12:06+0000
مجتمع
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وفقًا لبياناتهم، قد تكون محاصرة في طبقات من المعادن الطينية، على عمق 30 كم تحت السطح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".يوجد أيضًا معدن غني بالحديد يسمى سميكتايت على الأرض. يتكون نتيجة تفاعل محدد بين الصخور والماء.أظهرت الأبحاث أن السميكتايت ثنائي التكافؤ والغني بالحديد موجود على سطح المريخ، وهو أقل أشكال السميكتايت مقاومة للحرارة.قال أستاذ الجيولوجيا والبيئة في جامعة بينغامتون ديفيد جينكينز: "بمجرد أن رأينا أن السميكتايت الحديدي الثنائي التكافؤ كان مستقرًا حتى حوالي 600 درجة مئوية على عمق 30 كم، أصبح من الواضح أن السميكتايت يمكن أن يكون في الواقع خزانًا مهمًا للمياه المفقودة على المريخ".أظهرت الدراسات السابقة أن المريخ كان غنيًا بالمياه قبل أربعة مليارات عام،. يحتوي الكوكب الأحمر على العديد من الوديان الجافة القديمة وقنوات الأنهار، وكانت فوهة جيزيرو حيث تعمل العربة الجوالة Perseverance الآن، ذات يوم، قاع خزان ضخم.كان يُعتقد أن معظم المياه التي كانت موجودة سابقًا على سطح المريخ مخزنة الآن كجليد على القمم القطبية وتحت السطح. لكن البيانات الجديدة أظهرت أن هناك القليل من الجليد على الكوكب لتفسير اختفاء جميع الموارد المائية.تكهن العلماء أن المياه المتبقية يمكن أن تمتصها المعادن. لقد أثبتت التجارب أن هذا ممكن من الناحية المادية. لكن لا يزال يتعين على الباحثين تحديد الكمية الإجمالية من معادن الطين وإجراء التحليلات لتأكيد أو دحض نظريتهم.
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مجتمع

علماء يقترحون البحث عن الماء على عمق 30 كم تحت سطح المريخ

12:06 GMT 15.12.2021
© REUTERS / NASA/JPL-Caltechصورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا"، بواسطة كاميرا "روفر داون-لوك" في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021
صورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، بواسطة كاميرا روفر داون-لوك في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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حدد باحثون من جامعة بينغامتون (الولايات المتحدة الأمريكية) مكان اختفاء المياه على سطح المريخ.
وفقًا لبياناتهم، قد تكون محاصرة في طبقات من المعادن الطينية، على عمق 30 كم تحت السطح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
يوجد أيضًا معدن غني بالحديد يسمى سميكتايت على الأرض. يتكون نتيجة تفاعل محدد بين الصخور والماء.
أظهرت الأبحاث أن السميكتايت ثنائي التكافؤ والغني بالحديد موجود على سطح المريخ، وهو أقل أشكال السميكتايت مقاومة للحرارة.
قال أستاذ الجيولوجيا والبيئة في جامعة بينغامتون ديفيد جينكينز: "بمجرد أن رأينا أن السميكتايت الحديدي الثنائي التكافؤ كان مستقرًا حتى حوالي 600 درجة مئوية على عمق 30 كم، أصبح من الواضح أن السميكتايت يمكن أن يكون في الواقع خزانًا مهمًا للمياه المفقودة على المريخ".
أظهرت الدراسات السابقة أن المريخ كان غنيًا بالمياه قبل أربعة مليارات عام،. يحتوي الكوكب الأحمر على العديد من الوديان الجافة القديمة وقنوات الأنهار، وكانت فوهة جيزيرو حيث تعمل العربة الجوالة Perseverance الآن، ذات يوم، قاع خزان ضخم.
كان يُعتقد أن معظم المياه التي كانت موجودة سابقًا على سطح المريخ مخزنة الآن كجليد على القمم القطبية وتحت السطح. لكن البيانات الجديدة أظهرت أن هناك القليل من الجليد على الكوكب لتفسير اختفاء جميع الموارد المائية.
تكهن العلماء أن المياه المتبقية يمكن أن تمتصها المعادن. لقد أثبتت التجارب أن هذا ممكن من الناحية المادية. لكن لا يزال يتعين على الباحثين تحديد الكمية الإجمالية من معادن الطين وإجراء التحليلات لتأكيد أو دحض نظريتهم.
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